Ezgi Mola birkaç ay daha kira almayacak

Nişantaşı’nda üç köpeğiyle birlikte gezintiye çıkan oyuncu, sanılanın aksine hayvanlarla yaşamanın kendisi için kolay olduğunu belirtip, pet-shopların kapatılması gerektiğini savundu. Hayvan ticaretinin durmasını isteyen oyuncu “Bu canlarla yaşamak hiç zor değil, imkanım olsa 10 tane daha alır onları da kurtarırdım.

Satılmaktan kurtardım bu köpekleri de. Kapatılsın tabii ki pet-shoplar bunu doğru buluyorum, sadece hayvanların aksesuvar ve mama ihtiyaçlarını karşılaması gereken bir yer olmalı oraları, ticaretinin yapılması doğru değil” dedi.

"CAHİL HAYVANSEVERLER BENİ ŞAŞIRTTI"

Salgın döneminde birçok insanın kedi ve köpeklerini barınak ya da ormanlara bıraktığının hatırlatılmasıyla, hayvanlardan insanlara koronavirüs geçemeyeceğini anlatan Ezgi Mola şöyle konuştu: “Uzmanlar televizyonlarda deli gibi bağırırken hala böyle düşünüyor olmalarına inanamıyorum. Bu kadar cahil, hayvansever gibi görünen insan olmaları beni inanılmaz şaşırttı yani.

Öyle bir kanıt yok, çok iyi takip ediyorum, geçenlerde dünyanın bir yerinde dört kişilik bir aile korona olmuş, köpeğe onlar bulaştırmışlar. Köpekten insana bulaştığı bulgusu henüz bir yerde doğrulanmadı”