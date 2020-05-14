Ezgi Mola birkaç ay daha kira almayacak

Nişantaşı’nda üç köpeğiyle birlikte gezintiye çıkan oyuncu, sanılanın aksine hayvanlarla yaşamanın kendisi için kolay olduğunu belirtip, pet-shopların kapatılması gerektiğini savundu. Hayvan ticaretinin durmasını isteyen oyuncu “Bu canlarla yaşamak hiç zor değil, imkanım olsa 10 tane daha alır onları da kurtarırdım.
Satılmaktan kurtardım bu köpekleri de. Kapatılsın tabii ki pet-shoplar bunu doğru buluyorum, sadece hayvanların aksesuvar ve mama ihtiyaçlarını karşılaması gereken bir yer olmalı oraları, ticaretinin yapılması doğru değil” dedi.
Salgın döneminde birçok insanın kedi ve köpeklerini barınak ya da ormanlara bıraktığının hatırlatılmasıyla, hayvanlardan insanlara koronavirüs geçemeyeceğini anlatan Ezgi Mola şöyle konuştu: “Uzmanlar televizyonlarda deli gibi bağırırken hala böyle düşünüyor olmalarına inanamıyorum. Bu kadar cahil, hayvansever gibi görünen insan olmaları beni inanılmaz şaşırttı yani.
Öyle bir kanıt yok, çok iyi takip ediyorum, geçenlerde dünyanın bir yerinde dört kişilik bir aile korona olmuş, köpeğe onlar bulaştırmışlar. Köpekten insana bulaştığı bulgusu henüz bir yerde doğrulanmadı”
Ezgi Mola, salgının ortaya çıktığı ilk ay iki kiracısından bir aylık kira almadığı açıklamasını, insanları iyiliğe teşvik için yaptığını anlatıp, ünlü ve popüler kişilerin tuzu kuru gibi görüldüğünü belirtti. Olumsuz mesajlar da aldığını söyleyen Mola sözlerini şöyle sürdürdü: “Elimden bu geliyor yine aynı şeyi yaptım, birilerine fikir verir diye paylaşıp ilk yaptığımda, tanıdığım ve tanımadığım birçok insandan mesaj geldi ‘Hiç böyle düşünmemiştik’ diye, sonra benim gibi ‘Bu ay almasam da olur’ diyen çok insan oldu.
İnanılmaz mutlu oldum. Böyle bir dönemde birbirimize destek olmalıyız. İnsanlar çok ilginç şeyler söylüyorlar hakkımda ‘Onun kiracısı on bin lira kira veriyordur’ diye, o kadar önyarglı ki insanlar ‘Onun kiracısının jeste ihtiyacı mı vardır?’ gibi.
Halbuki düşündüklerinin çok aksi bir durum var. Bu dönemde çalışan herkese ilaç gibi gelecek bir şey. Bu dönemde ünlü ve popüler insanların tuzu kuru ön yargısı var ya, vicdanları önyargılı bunların. Ne güzel ki bunu kıracak çok fazla yorum da aldım. Elimden geldiğince yapacağım kira desteği...”
Ünlü oyuncu ayrıca, sosyal medyada yaptığı yemek ve tatlı videolarının hatırlatılması üzerine "Kilo almaktan korkuyor musunuz?” sorusuna “Her zamanki gibi çok değişiklik yok bende, çok kilolu olduğum zamanlarım olduğu için öyle korkularım yok.
Sağlıklı olayım yeter. Yok 'beş kilo almışım’ falan o kadar dert etmeye gerek yok. Ne yapayım yani benim bünyem gayet kiloyu sever, bende seviyorum biri sorun yok” cevabını verdi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum