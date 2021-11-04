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  4. Ezgi Mola'nın bacağının asansöre sıkıştığı iddia edildi! Ezgi Mola'dan açıklama

Ezgi Mola'nın bacağının asansöre sıkıştığı iddia edildi! Ezgi Mola'dan açıklama

04.11.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakterini canlandıran Ezgi Mola hakkında ortaya atılan iddia herkesi korkuttu. Ezgi Mola asansörde kaldığı, bacağının zarar gördüğü şeklindeki iddiaların doğru olmadığını duyurdu.

Ezgi Mola'nın bacağının asansöre sıkıştığı iddia edildi! Ezgi Mola'dan açıklama

Masumlar Apartmanı dizisinin Safiye’si Ezgi Mola’yla ilgili bir internet sitesi şoke eden bir iddia ortaya attı.

İddiaya göre Mola arkadaşlarıyla kahve içmek için dışarı çıkmış, döndüğünde ise bacağı asansörde kalmıştı. Haber Mola’nın bacağının koptuğu başlığıyla verilince oyuncunun sevenleri şoke oldu. Ezgi Mola ortaya atılan bacağının asansörün kapısında kaldığı ve hastanelik olduğu iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Haberi görünce jet hızıyla açıklama yapan Mola şunları söyledi:

Ekran Alıntısı

“Berbat haberlere inanmayın. Ben iyiyim. O saçma habere denk gelen tabii ki inanmasın. Bilmeyen de bakmasın… Birileri sanıyorum ki, gündem değiştirme derdinde… Gündem böyle değişemez ama biz de aptal değiliz. Mutlu günlere inşallah hep birlikte…”

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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi Ezgi Mola
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