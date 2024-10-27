Ezgi Sertel Gelin Evi'nden ayrıldı! Günlerdir yayına çıkmıyordu... Sonunda açıkladı

'Gelin Evi' programının sunucusu olan Ezgi Sertel Gelin Evi programının sunuculuğunu bıraktı mı? Gelin Evi yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Ezgi Sertel günlerdir yayına çıkmıyordu.

Sunucu, bu hafta ekrana gelen yeni bölümlerde yer almadı sosyal medyada gelen yorumlara da yanıt vermedi. Gelen mesajlar artınca sunucu açıklama yaptı.

Yarışmanın yapım ekibinden konuya ilişkin bir açıklama gelmezken, Ezgi Sertel günler sonra merakları giderdi.

Ezgi Sertel "Ağustos ayından itibaren sunuculuğunu yaptığım Gelin Evi projesiyle yollarımızı ayırdığımızı belirtmek isterim. Herkesin yolu açık olsun" dedi.

EZGİ SERTEL GELİN EVİ AYRILIĞI

Ezgi Sertel, Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasının "Yıldız Yağmuru" dönemindeki konuk sunuculardan biriydi. 22 Kasım 2021 ila 26 Kasım 2021 tarihleri arasında programı Ezgi Sertel sunmuştu. Aslı Hünel'in Kanal D'de yayınlanan 'Gelinim Mutfakta' programını sunmak için Gelin Evi'nden ayrılmasının ardından, Ezgi Sertel'in bu popüler programın yeni sunucusu olarak görev alması, izleyiciler arasında heyecan yaratmıştı. Ancak bu uzun soluklu olmadı.