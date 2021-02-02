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Eziler Hokey Takımı sporcularından İbanoğlu’na ziyaret

02.02.2021 16:16 | Son Güncelleme:
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Eziler Hokey Takımı sporcularından İbanoğlu’na ziyaret

Çim hokeyindeki başarısıyla adını ülkeye duyuran Güney Ezilerli Hokey Takımı sporcuları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu’nu ziyaret etti.Güney ilçesine bağlı Eziler Mustafa Kaçmaz Ortaokulu öğrencileri, hokey branşına olan tutkuları ve elde ettikleri başarılarla adından söz ettiriyor.

Çim hokeyindeki başarısıyla adını ülkeye duyuran Güney Ezilerli Hokey Takımı sporcuları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu’nu ziyaret etti.

Güney ilçesine bağlı Eziler Mustafa Kaçmaz Ortaokulu öğrencileri, hokey branşına olan tutkuları ve elde ettikleri başarılarla adından söz ettiriyor. 70 öğrencinin bulunduğu okulda 12 kişilik takım kuran iki öğretmen Burak Duman ve Suat Arı çim hokeyini sevdirerek sadece okul öğrencilerinin değil, tüm mahallenin spor yapmasına öncülük ediyor. Anadolu Yıldızlar Ligi olarak bilinen ANALİG yarışmalarında hokey dalında Denizli’yi temsil eden Ezilerli sporcular, henüz ilk yılında Türkiye dördüncüsü olmayı başardı. Pandemi döneminde okullarından uzak kalan öğrenciler, tarım ve hayvancılıkla uğraşan ailelerine işlerinde destek olurken, kalan zamanlarında antrenmanlarına devam ediyor.

Hedef Türkiye şampiyonluğu
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu’nu ziyaret eden hokey takımı, çalışmalarını ve hedeflerini paylaştı. Beden Eğitimi Öğretmeni Suat Arı; göreve başladığından bugüne öğrencilerin ve velilerin spora olan tutkusunun kendisine güç verdiğini, birçok branşta denemeler yaptıklarını ama hokeye olan ilginin ve yeteneğin bu branşa odaklanmalarını sağladığını söyledi. Antrenör Burak Duman ise antrenmanları bazen halı sahada, bazen de beton üzerinde gerçekleştirdiklerini, kapalı salon ihtiyacını hissettiklerini söyledi. Sporculardan Ayşegül Su Güneş, hayvanların bakımını yaptıktan sonra antrenmanlara geldiğini, hokey oynamanın fiziksel ve zihinsel olarak kendisini motive ettiğini belirtti.

Genç yetenekleri keşfetmek için İbanoğlu’ndan destek
Ezilerde ki öğrencilerin spora olan tutkusunu ve başarılarını takip ettiğini söyleyen İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, onları spor paydasında buluşturan öğretmenlerine, destek olan Güney Kaymakamı ve Belediye Başkanına ve onlara en büyük desteği sağlayan ailelere teşekkür etti. Spora yönlendirilen çocukların imkanlarını geliştirmenin görevleri olduğunu söyleyen İbanoğlu, genç yetenekleri keşfetmek ve ülke sporuna kazandırmak için gereken her türlü desteği vereceklerini sözlerine ekledi.

Eziler Hokey Takımı sporcularından İbanoğlu’na ziyaret

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