Ezine Gıda İhtisas OSB'de yüzde 65 kadın istihdamı hedefleniyor

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde kurulumu devam eden Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), kadın işçi istihdamının yüzde 65 seviyesinde olması planlanıyor.

Valilik öncülüğünde, İl Özel İdaresi, Ezine Belediyesi ile Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasınca yürütülen proje kapsamında kurulumu 2016'da onaylanan Ezine Gıda İhtisas OSB, Çanakkale-İzmir kara yolunda ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Çınarköy ve Balıklı köyü sınırları içinde yer alıyor.

İstanbul ve İzmir'e yaklaşık 300'er, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne 80, Çanakkale Havalimanı'na 45, Kepez Limanı'na 50 kilometre uzaklıktaki bölge, 1 milyon 360 bin metrekare alanda farklı büyüklüklerde 92 sanayi parselinden oluşuyor.

Tüm parsellerin satıldığı bölgede altyapı çalışması sürüyor. 8'i inşaata başlayan yatırımcı 52 firmanın planlamasına göre, OSB'de kadın istihdamının yüzde 65 seviyesinde olması bekleniyor.

- "2023'ün sonlarına doğru fabrikaların yüzde 60'ı üretime başlamış olacak"

Ezine Gıda OSB Müdürü Alper Altınok, AA muhabirine, bölgedeki çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü, büyük mesafe katettiklerini söyledi.

Bu ay sonunda elektrik altyapısının tamamlanacağını belirten Altınok, "Çalışmaların devamı olarak ağustos ayı itibarıyla da ihaleye çıktığımız kanalizasyon, atık su, yağmur suyu, içme suyu ve yollarımızın yüzde 100'lük kısmını tamamlayacağız. Artık önemli bir şekil olarak fotoğrafımız netleşmeye başladı. Gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Altınok, 8 firmanın inşaatlarına başladığını, bunlardan birinin kasım ayında üretime geçmeyi planladığını aktardı.

OSB'nin faaliyete geçmesini heyecanla beklediklerini dile getiren Altınok, "22 firmamız imar durum belgelerini aldı, proje çalışmalarına devam ediyorlar. Onlar da yaz sonuna kadar inşaatlarına başlayacak. Tahminimiz 2023'ün sonlarına doğru bölgemizdeki fabrikalarımız yüzde 60 seviyesinde üretime başlamış olacak." diye konuştu.

- "2-3 yıl içinde istihdamda istediğimiz rakamlara ulaşacağız"

Alper Altınok, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi önemli bir ulaşım aksında bulunan Ezine Gıda İhtisas OSB'nin, istihdam rakamlarıyla da öne çıkacağını vurguladı.

Bu konuda özellikle kadın çalışan sayısının, kurulacak fabrikalarda ciddi bir oran oluşturacağını anlatan Altınok, şunları kaydetti:

"Bizim burada kurulacak fabrikalardan aldığımız bir çalışan taahhüt sayımız var. Bu, şu anda 8 bin kişi. Biz bu konuda da bir çalışma yaptık. Fabrikalar hangi alanlarda çalışacaklar, üretim alanları ne olacak, hangi belgelere ihtiyaçları var gibi. Çoğunluğun kadın istihdamı olacağı sonucu ortaya çıktı. Ezine Gıda İhtisas OSB'mizdeki işçilerin yüzde 65'lik kısmını kadın işçilerimiz, kadın çalışanlarımız oluşturacak. Kadının iş yaşamındaki gücünü burada bir kez daha ortaya koymuş olacağız. Bunun sebeplerinden birincisi su ürünleri işleme yani balık işleme, ikincisi sebze, meyve ve dondurulmuş gıdalarda çoğunluk el işçiliğiyle yapılan üretimler olduğu için bu sektörlerde genelde mutlaka kadınlar çalışıyor. Firmalardan gelen verileri de topladığımız zaman 8 bin çalışan arasındaki önemli yüzdelik kısım ortaya çıktı. Bu konuda bölge halkına ve bölgede yaşayan kadınlarımıza ciddi anlamda bir iş imkanı olacaktır. Sanıyorum 2-3 yıl içinde fabrikalarımızın üretime başlamalarıyla istihdamda istediğimiz rakamlara ulaşacağız."

