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Ezine Gıda OSB’de güç birliği ve büyük heyecan

25.01.2021 14:07 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’de yapımı devam eden Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’nde gelinen son durumla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.Ezine Gıda İhtisas Organize Bölgesi (OSB) Müdürlüğü’nün organizasyonu ile Ezine Kaymakamı ve Ezine Gıda İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Arslan Uzan başkanlığında, çalışmalarda gelinen durumu değerlendirmek amacıyla geniş katılımlı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Çanakkale’de yapımı devam eden Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’nde gelinen son durumla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Ezine Gıda İhtisas Organize Bölgesi (OSB) Müdürlüğü’nün organizasyonu ile Ezine Kaymakamı ve Ezine Gıda İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Arslan Uzan başkanlığında, çalışmalarda gelinen durumu değerlendirmek amacıyla geniş katılımlı bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya; Ezine Gıda İhtisas Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Yönetim Kurulu Üyesi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Celil Sezgin, Yönetim Kurulu Üyesi ve OSB Bölge Müdürü Alper Altınok, Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen, siyasi parti temsilcileri ve STK temsilcileri katıldı.
Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Alper Altınok’un bilgilendirmelerde bulunduğu toplantıda Ezine Gıda İhtisas OSB‘nin altyapı ihalesi kapsamında; kanalizasyon, içme suyu, telekom, yağmur suyu hatları, yol ve kaldırım yapım işlerinin yanı sıra OSB içi elektrik hatları ve aydınlatma işlerinin, yapımı tamamlanan OSB ‘nin elektrik ihtiyacını karşılayacak ana hat işi, idari bina inşaatı, OSB ‘deki fiziki kümeleme, arsa tahsisleri ve gelinen son durum hakkında geniş bilgiler verildi.
Sunum sonrası katılımcılar ile OSB yönetimi arasında soru cevap şeklinde ilerleyen toplantıda çalışmalar fikir birlikteliği içinde olumlu bulunarak, yapılan yatırımın Ezine ve bölgeye sağlayacağı katma değerin büyüklüğü ve yapılması gerekenler ile ilgili karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. Bilgilendirme toplantısının bundan sonra da devam etmesi ve belirli aralıklarla yapılması gerektiğinin altı çizildi. Ezine’deki aktörlerin birlik ve beraberliği, devasa yatırıma verdikleri destek, oluşan güç birliği, birçok şehirlere de örnek gösterilecek bir havada sona erdi.

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