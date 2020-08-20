F.Bahçe'den flaş Vedat Muriqi açıklaması

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, golcü futbolcu Vedat Muriqi hakkında çıkan transfer iddialarını yalanladı.
Sarı - lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
Futbol A Takımı oyuncularımızdan Vedat Muriqi'ye çeşitli kulüplerden muhtelif teklifler gelmektedir.
Ancak, bugün bazı yayın organlarında oyuncumuzun transferi için bir miktar para ve bir başka oyuncunun bonservisi karşılığında İtalya'nın Lazio takımıyla anlaşıldığına dair haberler yer almıştır.
Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.
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