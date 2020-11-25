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F.Bahçe için Visca ve Deniz Türüç takası bombası

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.11.2020 11:26 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir, deplasmanda Manchester United'a 4-1 mağlup oldu. Performansıyla Başakşehir adına en fazla dikkat çeken isimse Fenerbahçe'den transferin son günü kiralanan Deniz Türüç oldu. Maç sonrası Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada başarılı futbolcuyla ilgili dikkat çeken yorumlar yaptı. Bir taraftar en büyük hayalinin Visca- Deniz Türüç takası olduğunu attığı tweet ile ifade etti.

F.Bahçe için Visca ve Deniz Türüç takası bombası

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United'a 4-1 yenilen Medipol Başakşehir, grupta 3 puanla son sırada kaldı.

Manchester United'a galibiyeti getiren goller 7 ve 19. dakikalarda Bruno Fernandes, 35. dakikada penaltıdan Rashford ve 90+2. dakikada James'ten geldi. Medipol Başakşehir'in tek golünü 75. dakikada frikikten Deniz Türüç attı. Turuncu-lacivertli takımın Edin Visca ile bir şutu da direkten döndü.

Turuncu-lacivertli ekip, grupta oynadığı dördüncü maçta 3. yenilgisini alırken, üçüncü galibiyetini alan Manchester United puanını 9'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Medipol Başakşehir, gruptaki beşinci maçını 2 Aralık Çarşamba günü sahasında Leipzig ile oynayacak.

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DENİZ TÜRÜÇ, BAŞAKŞEHİR'DEKİ İLK GOLÜNÜ ATTI

Medipol Başakşehir'in, sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Deniz Türüç, turuncu-lacivertli forma ile ilk golünü Manchester United'a attı.

Karşılaşmanın 75. dakikasında kazanılan frikiği kullanmak için topun başına geçen Deniz'in şutunu kaleci De Gea çizgiyi geçtikten sonra çeldi. Hakem gol çizgisi teknolojisiyle gelen uyarı sonrasında gol kararını verdi.

DENİZ TÜRÜÇ FARK YARATTI

Maçta Başakşehir adına fark yaratan ve dikkat çeken isim Deniz Türüç oldu. Fenerbahçe'den kiralık olarak transfer edilen Deniz Türüç'ün her geçen gün performansını artırması dikkatlerden kaçmadı.

10 YIL SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MANU'YA FRİKİK GOLÜ ATAN İLK OYUNCU

Deniz Türüç, 2010'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a frikik golü atan ilk oyuncu oldu. Maç sonunda sosyal medyada en çok konuşulan isimlerin başında Deniz Türüç yer alıyordu. İşte Deniz Türüç için yapılan o yorumlardan bazıları...

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hani fenerbahçe şike yapmıyordu yada oyuncu ayartmıyordu??!! 100 lerce örnek var ama bu son olanı da mühürü oldu sahtekarlığın, bakınız; sezzon içinde oyun oynanırken başka bir takımın oyuncusuna bir teklif yapılıyor ve bu teklif her ne şekilde olursa olsun oyunun gidişatına etki eder ve bu bir şike altyapısı ve sebebidir diye uefa ve fifa kuralı var. acaba fenerbahçe şimdi bu yapıulanlarım hangi kurala göre yapıyor ve bunu bir başka takım ve özellikle ts ve gs yapsaydı ne derlerdi!? şöyle söylerlerdi: fetöcü ve asıl şikeci gs ve damat destekli ts lige müdahle ederek şike yaapıyor derlerdi.
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