F.Bahçe için Visca ve Deniz Türüç takası bombası

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United'a 4-1 yenilen Medipol Başakşehir, grupta 3 puanla son sırada kaldı.
Manchester United'a galibiyeti getiren goller 7 ve 19. dakikalarda Bruno Fernandes, 35. dakikada penaltıdan Rashford ve 90+2. dakikada James'ten geldi. Medipol Başakşehir'in tek golünü 75. dakikada frikikten Deniz Türüç attı. Turuncu-lacivertli takımın Edin Visca ile bir şutu da direkten döndü.
Turuncu-lacivertli ekip, grupta oynadığı dördüncü maçta 3. yenilgisini alırken, üçüncü galibiyetini alan Manchester United puanını 9'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Medipol Başakşehir, gruptaki beşinci maçını 2 Aralık Çarşamba günü sahasında Leipzig ile oynayacak.
Medipol Başakşehir'in, sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Deniz Türüç, turuncu-lacivertli forma ile ilk golünü Manchester United'a attı.
Karşılaşmanın 75. dakikasında kazanılan frikiği kullanmak için topun başına geçen Deniz'in şutunu kaleci De Gea çizgiyi geçtikten sonra çeldi. Hakem gol çizgisi teknolojisiyle gelen uyarı sonrasında gol kararını verdi.
Maçta Başakşehir adına fark yaratan ve dikkat çeken isim Deniz Türüç oldu. Fenerbahçe'den kiralık olarak transfer edilen Deniz Türüç'ün her geçen gün performansını artırması dikkatlerden kaçmadı.
Deniz Türüç, 2010'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a frikik golü atan ilk oyuncu oldu. Maç sonunda sosyal medyada en çok konuşulan isimlerin başında Deniz Türüç yer alıyordu. İşte Deniz Türüç için yapılan o yorumlardan bazıları...
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