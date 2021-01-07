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F.Bahçe'ye sert sözler! "Kendimi zor tutuyorum..."

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 07.01.2021 22:24 | Son Güncelleme

Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe'nin oyununu eleştirdi.

F.Bahçe'ye sert sözler! "Kendimi zor tutuyorum..."

Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu ve sarı-lacivertli takımın oyununu eleştirdi.

Fenerbahçe'nin daha etkili oynamasını beklediğini kaydeden Atan, "Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Çok düşündüm ne söyleyebilirim diye ama yanlış anlaşılmak istemiyorum. Ben Fenerbahçe'nin bize karşı daha kafa kafaya oynamasını beklerdim. Ben Fenerbahçe'nin bizle daha kafa kafaya oynamasını beklerdim daha önceki Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray maçlarımız gibi. Oyuncularım istediğimiz oyunu oynadılar ama beklemediğimiz bir şekilde mağlup olduk. Kendimi zor tutuyorum bir şeyler söylememek için. Susayım ben." dedi.

"Soru yok mu, o zaman basına da gerek yok" sözleri tartışılan Çağdaş Atan, "Ben kimseye hakarette bulunmadım. Ben bu hareketin bu kadar reaksiyon alacağını düşünmemiştim. Olay kapandı, üstünden çok zaman geçti. Röportaj vermiyoruz çünkü basındaki arkadaşlarımızı da koronavirüsten korumak istiyoruz. Talepler oluyor, bugüne kadar 52 tane röportaj talebi aldım. 10 haftalık antrenör olarak 50 röportaja çıksam ne düşünürsünüz? Bugüne kadar 52 tane röportaj talebi aldım. 10 haftalık antrenör olarak 50 röportaja çıksam ne düşünürsünüz?" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin topu rakibe vererek başarılı olamayacağını da kaydeden genç hoca, 5 büyük lige bakın, topu rakibe vererek şampiyon olan takım sayısı azdır. Fenerbahçe büyük camia." diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
hadi hoca hadi yolunuz uzun kaybolun...
Sen işine bak kardeş sanane Fenerbahçeden
futbol taktik işidir yüzde seksen topa sahip olduğumuz kayseri maçında iki bir yenilmiştik.mesele aklını kullanmak
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