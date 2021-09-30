F.Bahçeli isimlere tribünlerden tepki

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Olimpiakos'a yenilerek gruptaki ilk mağlubiyetini aldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla 1 puanda kaldı.

Fenerbahçe'de 70. dakikada Luiz Gustavo yerini Miha Zajc'a bırakırken, Mert Hakan Yandaş ise 75. dakikada oyundan çıktı ve yerine Max Meyer oyuna dahil oldu.

Her iki oyuncunun da saha kenarına geldiği anlarda tribünlerden ıslık sesleri duyuldu.

Yine 75. dakikada yerini Muhammed Gümüşkaya'ya bırakan Enner Valencia ise kenara alkışlar eşliğinde geldi.

