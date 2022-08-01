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F1'de Sebastian Vettel'in yerine geçecek olan Fernando Alonso kimdir? Fernando Alonso nereli ve kaç yaşında?

01.08.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

F1'de Sebastian Vettel'in yerine Fernando Alonso geçecek. Sebastian Vettel sosyal medya hesabında paylaştığı videoda sezon sonunda emekli olacağını belirtmişti. Konuya ilişkin olarak Formula 1 takımı Aston Martin'den açıklama geldi. Peki F1'de Sebastian Vettel'in yerine geçecek olan Fernando Alonso kimdir? Fernando Alonso nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

F1'de Sebastian Vettel'in yerine geçecek olan Fernando Alonso kimdir? Fernando Alonso nereli ve kaç yaşında?

F1'de Sebastian Vettel'in yerine Fernando Alonso geçeceğinin duyurulmasının ardından vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Sebastian Vettel bir süre önce Instagram hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Sebastian Vettel paylaşımında "2022 sezonunun sonunda Formula 1'den emekli olacağımı duyuruyorum" ifadelerini kullanmıştı. Peki F1'de Sebastian Vettel'in yerine geçecek olan Fernando Alonso kimdir? Fernando Alonso nereli ve kaç yaşında? Merak edilen detaylar haberimizde...

FERNANDO ALONSO KİMDİR?

Fernando Alonso 29 Temmuz 1981 yılında İspanya, Oviedo'da dünyaya geldi.

Fernando Alonso'nun tam adı Fernando Alonso Díaz'dır.

İspanya'ya bağlı bir özerk bölge olan Asturias'ın başkenti Oviedo'da dünyaya gelen Formula 1 pilotu Alonso, 2005 ve 2006'da dünya şampiyonu olmuştur.

Fernando Alonso'nun Formula 1 Dünya Şampiyonası kariyeri:

Katıldığı Yarış: 347 (344 başlama)
Şampiyonlukları: 2 (2005—2006)
Yarış Birincilikleri: 32
Podyum: 98
Pol pozisyonu: 22
Kariyer Puanı: 2009
En hızlı tur: 23

İlkler ve sonlar:

İlk yarış: 2001 Avustralya Grand Prix
İlk birincilik: 2003 Macaristan Grand Prix
Son birincilik: 2013 İspanya Grand Prix
Son yarış: 2022 Avusturya Grand Prix

Sebastian Vettel emekli mi oluyor? F1 pilotu Sebastian Vettel kimdir, kaç yaşında, Instagram adresi nedir?

SEBASTİAN VETTEL KİMDİR?

Sebastian Vettel 3 Temmuz 1987 yılıunda Heppenheim, Batı Almanya'da dünyaya geldi.

Sebastian Vettel, Formula 1 Dünya Şampiyonası kariyeri boyunca 289 yarışa katılmıştır.

2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında olmak üzere üst üste birinci olan Sebastian Vettel kariyeri boyunca tam 53 kez birinci olmuştur.

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Anahtar Kelimeler:
Formula 1
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