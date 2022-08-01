F1'de Sebastian Vettel'in yerine Fernando Alonso geçeceğinin duyurulmasının ardından vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Sebastian Vettel bir süre önce Instagram hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Sebastian Vettel paylaşımında "2022 sezonunun sonunda Formula 1'den emekli olacağımı duyuruyorum" ifadelerini kullanmıştı. Peki F1'de Sebastian Vettel'in yerine geçecek olan Fernando Alonso kimdir? Fernando Alonso nereli ve kaç yaşında? Merak edilen detaylar haberimizde...

FERNANDO ALONSO KİMDİR?

Fernando Alonso 29 Temmuz 1981 yılında İspanya, Oviedo'da dünyaya geldi.

Fernando Alonso'nun tam adı Fernando Alonso Díaz'dır.

İspanya'ya bağlı bir özerk bölge olan Asturias'ın başkenti Oviedo'da dünyaya gelen Formula 1 pilotu Alonso, 2005 ve 2006'da dünya şampiyonu olmuştur.

Fernando Alonso'nun Formula 1 Dünya Şampiyonası kariyeri:

Katıldığı Yarış: 347 (344 başlama)

Şampiyonlukları: 2 (2005—2006)

Yarış Birincilikleri: 32

Podyum: 98

Pol pozisyonu: 22

Kariyer Puanı: 2009

En hızlı tur: 23

İlkler ve sonlar:

İlk yarış: 2001 Avustralya Grand Prix

İlk birincilik: 2003 Macaristan Grand Prix

Son birincilik: 2013 İspanya Grand Prix

Son yarış: 2022 Avusturya Grand Prix

SEBASTİAN VETTEL KİMDİR?

Sebastian Vettel 3 Temmuz 1987 yılıunda Heppenheim, Batı Almanya'da dünyaya geldi.

Sebastian Vettel, Formula 1 Dünya Şampiyonası kariyeri boyunca 289 yarışa katılmıştır.

2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında olmak üzere üst üste birinci olan Sebastian Vettel kariyeri boyunca tam 53 kez birinci olmuştur.

