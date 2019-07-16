Fabian Delph, Everton'da

Kulüpten yapılan açıklamada, Manchester City'de forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla üç yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Manchester City'deki dört yıllık kariyerinde tüm kulvarlarda 89 maça çıkan İngiliz futbolcu, 5 gol attı.
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