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Fabian Delph, Everton'da

İNGİLTERE HABERLERİ  | 16.07.2019 11:07 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, orta saha oyuncusu Fabian Delph'i kadrosuna kattı.

Fabian Delph, Everton'da

Kulüpten yapılan açıklamada, Manchester City'de forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla üç yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Manchester City'deki dört yıllık kariyerinde tüm kulvarlarda 89 maça çıkan İngiliz futbolcu, 5 gol attı.


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Anahtar Kelimeler:
Manchester City everton

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