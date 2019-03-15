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Fabio Cannavaro, Çin Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü oldu

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 15.03.2019 19:22 | Son Güncelleme

Guangzhou Evergrande takımını çalıştıran İtalyan efsane Fabio Cannavaro, Çin Milli Futbol Takımı'nın başına geçti. Cannavaro, her iki takımı birden çalıştıracak.

Fabio Cannavaro, Çin Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü oldu

Çin Milli Futbol Takımı'nın başına İtalyan teknik adam Fabio Cannavaro getirildi.

Çin Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Marcello Lippi'nin ayrılmasıyla boşalan milli takım teknik direktörlüğü görevine 45 yaşındaki Cannavaro'nun getirildiği kaydedildi.

Futbolculuk kariyerinde Parma, Inter, Real Madrid ve Juventus'ta forma giyen Cannavaro, Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande'yi çalıştırmaya devam edecek.

Ocak ayında Asya Kupası çeyrek finalinde İran'a 3-0 yenildikleri maçta son kez Çin'in başında sahaya çıkan Lippi, vatandaşı Cannavaro'ya danışmanlık yapacak.

Cannavaro yönetimindeki Çin, 21 Martta Tayland ile karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Çin Milli Futbol Takımı fabio cannavaro

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