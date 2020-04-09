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Fabrika gibi okul dezenfektan üretimini sürdürüyor

ADANA HABERLERİ  | 09.04.2020 17:26 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bulunan Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenciler 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takılınca dezenfektan üretimi kimya öğretmenleri tarafından sürdürülüyor.Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, virüs nedeniyle eğitime ara verse de korona virüsle mücadele kapsamında antibakteriyel dezenfektan üretimini sürdürüyor.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bulunan Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenciler 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takılınca dezenfektan üretimi kimya öğretmenleri tarafından sürdürülüyor.
Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, virüs nedeniyle eğitime ara verse de korona virüsle mücadele kapsamında antibakteriyel dezenfektan üretimini sürdürüyor. Toplamda 465 öğrencisi bulunan okulun Kimya Teknolojisi Bölümü döner sermayeye her yıl milyonlarca lira katkı sağlamaya devam ediyor. Korona virüsle mücadele kapsamında kurumların antibakteriyel dezenfektan ve temizlik malzemeleri ihtiyacını karşılamaya çalışan okul, günde 20 ton üretim kapasitesine sahip. Virüs öncesinde Kimya Teknolojisi Bölümü öğrencileriyle yapılan üretim faaliyeti şimdi ise öğrencilerin yaş sınırına takılması nedeniyle on kimya öğretmeni tarafından yapılıyor.
Şimdiye kadar 170 ton dezenfektan üreterek, ilgili kurumlara gönderdiklerinin belirten Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Salih Bilen, “Korona virüsü ile mücadele kapsamında öncelikle amacımız, dezenfektan üretip, ilimize ve çevre illere faydalı olmaktır. Şimdiye kadar ürettiğimiz dezenfektanlar ile il ve ilçemizde bulunan hastaneler, kamu kurum kuruşların öncelikli ihtiyaçlarını karşılamış bulunuyoruz. Üretim fazlamızı Hakkari, Bitlis ve Rize illerimizden gelen toplam 45 tonluk siparişleri yerlerine teslim ettik. Sipariş olduğu takdirde günde 20 ton üretim kapasitesiyle çalışabiliyoruz.” dedi.
Öğrencilerin sokağa çıkma yasağına takılmasının ardından üretime ara vermeden devam ettiklerini ifade eden Bilen, "Okulumuzda beceri eğitimde olan ve üretime katılan öğrencilerimiz 20 yaşının altında olduğu için onları evlerine gönderdik. Kimya dalından alan öğretmenlerimizle üretime devam ediyoruz. Dezenfektan üretiminin yanı sıra yüzey temizleyici, sıvı sabun, çamaşır suyu, cam sil ve yer sil üretimlerimizde devam ediyor” şeklinde konuştu.

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