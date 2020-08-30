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Fabrikada çıkan yangın maddi hasara neden oldu

MERSİN HABERLERİ  | 30.08.2020 17:23 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde köpek maması üretim ve hayvansal ürünleri işleme faaliyetinde bulunan tesisin depo bölümü yandı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan özel bir firmaya ait köpek maması üretim ve hayvansal ürünleri işleme tesisinin depo bölümünde, yangın çıktı.Yangını fark eden tesis çalışanları durumu Büyükşehir İtfaiyesine bildirdi.Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar neticesinde yangını söndürdü.Yaralanın olmadığı yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatılırken, maddi hasar oluştu.

Mersin’in Tarsus ilçesinde köpek maması üretim ve hayvansal ürünleri işleme faaliyetinde bulunan tesisin depo bölümü yandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan özel bir firmaya ait köpek maması üretim ve hayvansal ürünleri işleme tesisinin depo bölümünde, yangın çıktı.
Yangını fark eden tesis çalışanları durumu Büyükşehir İtfaiyesine bildirdi.
Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar neticesinde yangını söndürdü.
Yaralanın olmadığı yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatılırken, maddi hasar oluştu.

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