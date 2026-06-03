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Fabrizio Romano dünyaya duyurdu! Portekiz gol kralı Luis Suarez Fenerbahçe'ye

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi’nin asrın transfer bombasını patlattığını duyurdu. Portekiz’de Sporting CP formasıyla gol krallığı yaşayan Luis Suarez, sarı-lacivertli kulüple kişisel şartlarda her konuda anlaşmaya vardı.

Fabrizio Romano dünyaya duyurdu! Portekiz gol kralı Luis Suarez Fenerbahçe'ye
Burak Kavuncu

Fenerbahçe’de yaklaşan tarihi kongre öncesi başkan adaylarından Hakan Safi, dünya futbol piyasasını sallayacak dev bir transfere daha imza attı.

HAKAN SAFİ’DEN FENERBAHÇE’YE BİR DEV GOLCÜ DAHA! LUIS SUAREZ İLE ANLAŞMA TAMAM

Fabrizio Romano dünyaya duyurdu! Portekiz gol kralı Luis Suarez Fenerbahçe ye 1

Fenerbahçe’de yaklaşan tarihi başkanlık seçimi öncesinde adaylardan iş insanı Hakan Safi, dünya futbolunu sarsacak bir transfer bombasına daha imza attı. Transfer piyasasının bir numaralı gazetecisi Fabrizio Romano'nun geçtiği son dakika bilgisine göre; Portekiz devi Sporting CP'nin gol makinesi Luís Suárez, Hakan Safi'nin projesini kabul ederek Fenerbahçe ile kişisel şartlarda tamamen anlaşma sağladı.

"ARTIK YETER! İYİ FUTBOL İYİ FUTBOLCULARLA OYNANIR" DİYEREK DUYURDU!

Fabrizio Romano dünyaya duyurdu! Portekiz gol kralı Luis Suarez Fenerbahçe ye 2

Hakan Safi: "Bakın sözümü tutacağımı söyledim size, biz önce kadro kalitemizi çok yüksek seviyeye getireceğiz. İşte ilk bombayı söylüyorum, bugünden sonra devamı gelecek. Luis Suarez ile konuştuk anlaşma sağladık, transferi bitirdim.

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Suarez bana Türkiye Ligi'nin gol kralı olacağına söz verdi. Kendisine bonusu 15 golden başlatacaktık, 20'den başlatmamızı istedi. Artık yeter, iyi futbol iyi futbolcularla oynanır."

HER ŞEY BAŞKANLIK SEÇİMİNE BAĞLI

Fabrizio Romano dünyaya duyurdu! Portekiz gol kralı Luis Suarez Fenerbahçe ye 3

Dünya çapındaki bu transfer operasyonunun resmiyete dökülmesi için önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan Fenerbahçe başkanlık seçimleri kritik rol oynayacak. Fabrizio Romano'nun aktardığı detaylara göre; transferin önündeki tek engel Hakan Safi'nin seçimi kazanması ve ardından Sporting CP Kulübü ile bonservis bedeli konusunda resmi anlaşmanın tamamlanması olacak. Safi'nin başkanlık koltuğuna oturması halinde Portekiz ekibiyle pazarlık masasına oturularak bu dev transferin bitirilmesi planlanıyor.

PORTEKİZ’İN SON GOL KRALI: 53 MAÇTA 46 GOL KATKISI!

Fabrizio Romano dünyaya duyurdu! Portekiz gol kralı Luis Suarez Fenerbahçe ye 4

Fenerbahçe'nin el sıkıştığı 28 yaşındaki Kolombiyalı santrfor Luis Suarez, geride bıraktığımız sezonda Sporting CP formasıyla adeta avrupa futboluna damga vurdu. Takımıyla çıktığı 53 resmi maçta 38 gol ve 8 asist üreterek tam 46 gole direkt katkı sağlayan yıldız oyuncu, kırılması güç bir istatistiğe imza attı.

Sergilediği bu muazzam performansla Portekiz Ligi'nde "En İyi Golcü" (Gol Kralı) ödülünün de sahibi olan Suárez'in, Hakan Safi'nin sarı-lacivertli kulübe dair vizyonundan ve şampiyonluk projesinden çok etkilendiği için Türkiye'ye gelmeye "evet" dediği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Sporting CP Luis Suarez fenerbahçe Hakan Safi
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