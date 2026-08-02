Sosyete işi hesap! Sibil Çetinkaya harcamalarını nasıl ödediğini anlattı

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden ve sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, geçtiğimiz hafta kuzeni Derev Clara Kösedağ'ın Mikonos'ta düzenlenen bekarlığa veda partisine katıldı.

Yaklaşık 20 kişilik arkadaş grubuyla Yunanistan'ın popüler adası Mikonos'a giden ekip, tatil boyunca üç katlı bir villada konakladı. Bekarlığa veda konseptine uygun hazırlanan organizasyonda kıyafetlerden mekan seçimlerine kadar her detay özenle planlandı.

TATİL MASRAFLARINI NASIL PAYLAŞTIKLARINI ANLATTI

Sosyal medya hesabından tatilden sık sık paylaşım yapan Sibil Çetinkaya, takipçilerinden gelen "Bu kadar kalabalık bir tatilde hesap nasıl ödeniyor?" sorusunu da yanıtladı.

Çetinkaya, uçak biletinden konaklamaya, restoranlardan market alışverişlerine kadar tüm harcamaları "Alman usulü" olarak paylaştıklarını söyledi.

"BİR UYGULAMA ÜZERİNDEN TAKİP EDİYORUZ"

Kullandıkları sistemi anlatan Çetinkaya, birçok arkadaş grubuyla benzer organizasyonlara katıldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Biz birçok arkadaşımızın bu tarz etkinliklerine katılıyoruz. Böyle gezilerimizde bir uygulama üzerinden ödemeleri takip ediyoruz. 20 kişilik grubumuz var. O gezide bizimle olan herkesi bu gruba ekliyoruz."

"BUGÜNE KADAR HEP BU SİSTEMİ UYGULADIK"

Harcamaların uygulamaya tek tek işlendiğini belirten Çetinkaya, sistemin işleyişini şu sözlerle anlattı:

"Mesela aramızdan biri market alışverişi yaptı ve 400 euro harcadı diyelim. Oraya yaptığı harcamayı giriyor ve grupta şu kişiye bu kadar borcunuz var diye çıkıyor. Tatil sonunda herkes birbirine ne kadar ödemesi gerektiğini oradan görüp hallediyor."

Sibil Çetinkaya, arkadaş grubuyla bugüne kadar yaptıkları tüm kalabalık tatillerde aynı yöntemi kullandıklarını ifade etti.