Fadik Sevin Atasoy İstanbul'da: Türkiye'yi çok özledim

O Şimdi Mahkum ve Bizim Evin Halleri'yle tanınan başarılı oyuncu Fadik Sevin Atasoy ortaya çıktı!

Geçen yıl Fight Club filminin oyuncusu Markus Redmond'ın yönetmenliğini yaptığı The 6th Degree isimli Amerikan filminde rol alan Fadik Sevin Atasoy, şimdilerde yeni proje heyecanı yaşıyor.

Çekimlerine 2019'da başlanacak olan Peril of a Godsend adlı filmin kadrosuna dahil olduğunu açıklayan oyuncu, detaylarla ilgili bilgi vermedi.

Yönetmenliğini Michelle Danner'ın üstlendiği filmin bazı çekimlerinin İstanbul'da yapılacağını belirten Fadik Sevin Atasoy, "Gizlilik anlaşmasından dolayı anlatamıyorum ama bazı sahnelerin Türkiye’de çekilmesini sağladım diyebilirim. Onu da İstanbul'da çekeceğiz" diye konuştu.

TÜRKİYE'Yİ ÇOK ÖZLEDİM

Fadik Sevin Atasoy, Türkiye'ye olan özlemini ise şöyle ifade etti: "Türkiye'yi çok özledim. Orada iki film yaptım.

Aynı zamanda Türkiye'de henüz netleşmemiş bir televizyon projesi var. Aralık ayında yeniden bir Amerika seyahatim olacak.

O zamana kadar buradaki projeleri değerlendireceğim."

