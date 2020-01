Fadıloğlu, İrem’e verdiği sözü tuttu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, daha önceden sözünü verdiği karne ziyaretini gerçekleştirdi. Ziyaret, Kanar ailesini mutlu etti.

Geçtiğimiz aylarda Fehime Güleç Ortaokulu’nu ziyareti esnasında 6. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki İrem Kanar’ın ev daveti üzerine kendisini karne aldıktan sonra ziyaret edeceğinin sözünü veren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İrem ve ailesini ziyaret etti. İrem ve ablası Sinem’i başarılı karneleri dolayısıyla tebrik eden Fadıloğlu, İrem ve ablası Sinem’e çeşitli karne hediyeleri verdi. Eşini 1 yıl önce kalp krizinden kaybeden 2 çocuk annesi Aysun Kanar, 2 çocuğuyla birlikte Rıdvan Fadıloğlu’nu evinde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Gayet güzel notlarla karnelerini getirmişler

Ziyarette İrem ve ablası Sinem ile yakından ilgilenen, uzun süre sohbet eden Rıdvan Fadıloğlu, “Evet, çocuklarımız karnelerini aldılar. Tabi biz çocuklarımızın aynı zamanda okulda veliliğini de yapıyoruz. Daha önce okulda ziyaret etmiştim ve o zaman da bir söz vermiştim. Karne dönemi, karneleri evde kontrol edeceğim sözünü vermiştim. Bugün, karne kontrolüne geldik. Sağ olsunlar yavrularımız hem annesini hem de bizi mahcup etmediler. Gayet güzel notlarla karnelerini getirmişler. Amacımız, hiç olmazsa bundan sonra da daha iyi notlar almaları noktasında elimizden gelen desteği vermek. Tabi her zaman söylediğimiz bir şey var. Akademik başarı önemli ama bir o kadar da kişisel gelişimleri ve iyi insan olma noktasındaki hareketleri bizim için önemli. Bu konuda da çocuklarımızdan çok razıyız. İki yavrumuz da bu konuda bizden 100 üzerinden 100 almış talebelerdir. Akademik olarak da tabi her şahsın kendine göre farklılıkları olur. Birinin yabancı dile yatkınlığı vardır, diğeri sosyal bölümlerde ve matematikte daha iyidir. Onların eksik kalan noktalarının da tamamlanması noktasında destek vermeye gayret gösteriyoruz. Ben, çocuklarımızın başarılarının devamını diliyorum. İnşallah İrem, Sinem de vatana ve millete hayırlı evlatlar olurlar. Bundan sonraki eğitim dönemlerinde nice güzel karneler, güzel sonuçlar, üniversite sonuçları, meslek sonuçları alsınlar. Ben, her iki yavrumuzu da tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkanımız bizimle her konuda ilgileniyor

Başkan Rıdvan Fadıloğlu’nun kendileriyle ilgili her konuyla ilgilendiğini kaydeden İrem Kanar, “Başkanımız, geçtiğimiz aylarda okulumuza gelerek bizi ziyaret etmişti ve karne döneminde de evimize gelerek karnelerimizi görmek için söz vermişti. Başkanımız, bugün de evimizi ziyaret ederek karnelerimize baktı, karnelerimizi de çok beğendi. Bunun için çok mutluyum. Sağ olsun Başkanımız bizimle her konuda ilgileniyor. Allah, Başkanımızdan razı olsun. Allah, hiçbir zaman Başkanımızı başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.