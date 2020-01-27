YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Fadıloğlu, İrem’e verdiği sözü tuttu

Fadıloğlu, İrem’e verdiği sözü tuttu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 27.01.2020 13:45 | Son Güncelleme

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, daha önceden sözünü verdiği karne ziyaretini gerçekleştirdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, daha önceden sözünü verdiği karne ziyaretini gerçekleştirdi. Ziyaret, Kanar ailesini mutlu etti.
Geçtiğimiz aylarda Fehime Güleç Ortaokulu’nu ziyareti esnasında 6. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki İrem Kanar’ın ev daveti üzerine kendisini karne aldıktan sonra ziyaret edeceğinin sözünü veren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İrem ve ailesini ziyaret etti. İrem ve ablası Sinem’i başarılı karneleri dolayısıyla tebrik eden Fadıloğlu, İrem ve ablası Sinem’e çeşitli karne hediyeleri verdi. Eşini 1 yıl önce kalp krizinden kaybeden 2 çocuk annesi Aysun Kanar, 2 çocuğuyla birlikte Rıdvan Fadıloğlu’nu evinde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
Gayet güzel notlarla karnelerini getirmişler
Ziyarette İrem ve ablası Sinem ile yakından ilgilenen, uzun süre sohbet eden Rıdvan Fadıloğlu, “Evet, çocuklarımız karnelerini aldılar. Tabi biz çocuklarımızın aynı zamanda okulda veliliğini de yapıyoruz. Daha önce okulda ziyaret etmiştim ve o zaman da bir söz vermiştim. Karne dönemi, karneleri evde kontrol edeceğim sözünü vermiştim. Bugün, karne kontrolüne geldik. Sağ olsunlar yavrularımız hem annesini hem de bizi mahcup etmediler. Gayet güzel notlarla karnelerini getirmişler. Amacımız, hiç olmazsa bundan sonra da daha iyi notlar almaları noktasında elimizden gelen desteği vermek. Tabi her zaman söylediğimiz bir şey var. Akademik başarı önemli ama bir o kadar da kişisel gelişimleri ve iyi insan olma noktasındaki hareketleri bizim için önemli. Bu konuda da çocuklarımızdan çok razıyız. İki yavrumuz da bu konuda bizden 100 üzerinden 100 almış talebelerdir. Akademik olarak da tabi her şahsın kendine göre farklılıkları olur. Birinin yabancı dile yatkınlığı vardır, diğeri sosyal bölümlerde ve matematikte daha iyidir. Onların eksik kalan noktalarının da tamamlanması noktasında destek vermeye gayret gösteriyoruz. Ben, çocuklarımızın başarılarının devamını diliyorum. İnşallah İrem, Sinem de vatana ve millete hayırlı evlatlar olurlar. Bundan sonraki eğitim dönemlerinde nice güzel karneler, güzel sonuçlar, üniversite sonuçları, meslek sonuçları alsınlar. Ben, her iki yavrumuzu da tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
Başkanımız bizimle her konuda ilgileniyor
Başkan Rıdvan Fadıloğlu’nun kendileriyle ilgili her konuyla ilgilendiğini kaydeden İrem Kanar, “Başkanımız, geçtiğimiz aylarda okulumuza gelerek bizi ziyaret etmişti ve karne döneminde de evimize gelerek karnelerimizi görmek için söz vermişti. Başkanımız, bugün de evimizi ziyaret ederek karnelerimize baktı, karnelerimizi de çok beğendi. Bunun için çok mutluyum. Sağ olsun Başkanımız bizimle her konuda ilgileniyor. Allah, Başkanımızdan razı olsun. Allah, hiçbir zaman Başkanımızı başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
Diplomasi ve gastronomi zirvesi Gaziantep’te yapılacakDiplomasi ve gastronomi zirvesi Gaziantep’te yapılacak
Anka minikleri sevindirdiAnka minikleri sevindirdi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Deprem sırasından bir sitede yaşanan panik anları kameralara yansıdı

Deprem sırasından bir sitede yaşanan panik anları kameralara yansıdı

Jandarma’dan kaçak akaryakıt operasyonu

Jandarma’dan kaçak akaryakıt operasyonu

Başkan Buluş güven tazeledi

Başkan Buluş güven tazeledi

Kayserispor’da Hasan Hüseyin sakatlandı

Kayserispor’da Hasan Hüseyin sakatlandı

Milletvekili Sazak’a ‘katil misina ağlarla’ ilgili 40 sayfalık rapor ve fotoğraf sundu

Milletvekili Sazak’a ‘katil misina ağlarla’ ilgili 40 sayfalık rapor ve fotoğraf sundu

Bursa iş dünyası Elazığ ve Malatya’lı kardeşlerinin yanında

Bursa iş dünyası Elazığ ve Malatya’lı kardeşlerinin yanında

Gaziantep Namaz Vakitleri 27 Ocak Pazartesi

İmsak
06:08
Sabah
07:31
Öğle
12:48
İkindi
15:32
Akşam
17:56
Yatsı
19:13

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Pazartesi

Can Birecik Eczanesi
Sehitkamil
Gazikent Şifa Eczanesi
Sehitkamil
Kaplan Eczanesi
Sehitkamil
Maya Eczanesi
Sehitkamil
Şirin Merve Eczanesi
Sehitkamil
Yıldız Eczanesi
Sehitkamil
Botan Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Gaziantep'te bıçaklı kavgada yaralanan çocuk öldü

Gaziantep'te bıçaklı kavgada yaralanan çocuk öldü

DHMİ, Gaziantep’e 2020 yılının ilk müjdesini verdi

DHMİ, Gaziantep’e 2020 yılının ilk müjdesini verdi

Op. Dr. Sezen Buko Medical Park’ta

Op. Dr. Sezen Buko Medical Park’ta

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.