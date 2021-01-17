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Fadıloğlu, sosyal tesisi inşaatında incelemede bulundu

17.01.2021 15:02 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde 3 mahalleye hizmet verecek olan sosyal tesisin inşasında sona gelindi.Yapım çalışması kısa süre önce Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu tarafından Mücahitler Mahallesi’nde başlatılan 159 Nolu Sosyal Tesisi önümüzdeki günlerde tamamlanacak.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde 3 mahalleye hizmet verecek olan sosyal tesisin inşasında sona gelindi.
Yapım çalışması kısa süre önce Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu tarafından Mücahitler Mahallesi’nde başlatılan 159 Nolu Sosyal Tesisi önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Tesisin son halini yerinde inceleyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yaptıkları hareketli bölme özelliğiyle yoğunluk yaşanması durumunda tesisin 2 bay ve 2 bayan taziye alanına dönüştürülebildiğini söyledi. Büyüklük ve bulunduğu nokta itibariyle tesisin 3 mahalleye hitap edeceğini kaydeden Başkan Fadıloğlu, tesis içerisinde, yemekhaneler, mescitler, abdest alma alanları ve WC’lerin bulunduğu bilgisini paylaştı.
Tesisin toplam 570 metrekare büyüklüğe sahip olduğunu belirten Başkan Fadıloğlu, “İhtiyacımız olan noktalarda sosyal tesis yapmayla ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tabi görev yaptığımız süreç içerisinde gördüğümüz bir şey vardı ki nüfusu kalabalık olan aileler, geniş salonlar istiyorlar. Ama misafiri az olan insanlar için de küçük salonlara ihtiyacımız vardı. Biz aynı salon içerisinde hem küçük hem büyük salon yapmak gibi bir işlem yapsak, maliyeti arttıracak bir unsur olduğu için bunu teknik bir eleman ile çözmeye çalıştık. Şu an içerisinde bulunduğumuz sosyal tesiste ve bundan sonraki yapılacaklarda da yeni bir uygulamaya geçtik. Açıldığında komple yekpare bir salon olarak, gerektiğinde de bölünerek iki tane ayrı küçük salonu olan nokta elde ettik. Bunu yaparken, burasının tek katlı bir taraf bay, bir taraf bayan olarak çözümlendi. Ancak normal şartlarda da her birine de hem bay hem bayan olarak kullanılabilecek şekilde planladık. İki tane ayrı girişi olan aynı katta hem bay bayan tuvaletleri olacak şekilde planlandı. Bu yapmış olduğumuz sistemle de bunun böyle getirip, bu şekilde sabitlediğimizde boydan boya tamamen iki salon elde etmiş oluyoruz. Kaynakları verimli kullanmak adına önemli bir proje. Ben arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bunun teknolojisi de normalde, otellerdeki salonların bölünmesi için kullanılan, ses geçirmemesini de sağlayan nitelikli bir uygulama. Yani öyle sembolik bir şey değil. İnşallah bundan sonraki yapmış olduğumuz projelerde, bu şekildeki çalışmalarımızı devam ettireceğiz” dedi.

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