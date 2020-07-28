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Fahri Bilecikli Tümgeneral Halis Zafer Koç, Jandarma Genel Komutan Yardımcılığına atandı

BİLECİK HABERLERİ  | 28.07.2020 12:05 | Son Güncelleme

Yaklaşık 5 yıl Bilecik 2.

Fahri Bilecikli Tümgeneral Halis Zafer Koç, Jandarma Genel Komutan Yardımcılığına atandı

Yaklaşık 5 yıl Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı görevinde bulunan ve o dönem "fahri hemşehrilik beratı" verilen Tümgeneral Halis Zafer Koç, Jandarma Genel Komutan Yardımcılığına atandı.
2012-2017 yılları arasında Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı görevinde bulunduktan sonra 2017 yılında Tümgeneral olarak Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı görevine terfi eden Halis Zafer Koç, oradan Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme Değerlendirme Başkanlığı görevine getirilmişti. Jandarma Genel Komutanlığı Personeli 2020 Yılı Atama ve Terfileri Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından Tümgeneral Halis Zafer Koç, Jandarma Genel Komutan Yardımcılığına atandı.
Halis Zafer Koç’un bu görevi sonrası sevgisini kazandığı Bilecikliler sosyal medya hesaplarında sevinçli haberi paylaşmaları gözlerden kaçmadı.
Diğer yandan, Resmi Gazete’de yer alan kararlara göre, 5 albay tuğgeneralliğe, bir tuğgeneral tümgeneralliğe terfi ettirildi, 4 general ve 24 albay emekliliğe sevk edildi. 21 general yeni görevine atandı, 28’i albay olmak üzere 35 il jandarma komutanının görev yerleri değiştirildi.

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