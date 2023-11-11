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  4. Fahriye Evcen boğaz pozlarıyla büyüledi! Boynundaki detay dikkat çekti

Fahriye Evcen boğaz pozlarıyla büyüledi! Boynundaki detay dikkat çekti

11.11.2023 08:28 | Son Güncelleme:
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En son Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde rol alan Fahriye Evcen sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. İkinci çocuğunu ocak ayında kucağına alan Evcen boğazda gittiği bir restoranda peş peşe poz verdi. Ünlü ismin boynundaki kolyesi dikkat çekti.

Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen yer aldığı projelerle olduğu kadar güzelliğiyle de beğeni topluyor. İki çocuk annesi olan Evcen fit haliyle de dikkat çekiyor.

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37 yaşında olan ünlü isim en son tatil pozlarıyla gündem olmuştu.

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Güzelliği ile adeta büyüleyen Fahriye Evcen bu sefer de boğazda gittiği bir restoranda poz verdi. Ünlü ismin paylaşımında boynundaki kolyesi dikkat çekti.

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Karan ve Kerem adında iki oğlu bulunan Evcen iki tane "k" harfi olan bir kolye tercihiyle beğeni topladı.

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