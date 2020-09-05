Fahriye Evcen ekranlara dönüyor mu? Hayranlarını heyecanlandıran mesaj

Geçtiğimiz yıl oğlu Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen çocuğunu kendisi büyütmek istediği için oyunculuk kariyerine ara vermişti. Uzun bir süredir herhangi bir dizi yada film projesinde yer almayan oyuncu geçtiğimiz gün Instagram'dan takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Fahriye Evcen, hayranlarının kendisini ekranda görmek istediğini ve çok özlediğini belirten pek çok mesaja yanıt olarak, "Ben de çok özledim setleri ve sizinle buluşmayı, bu ara çok uzun sürsün istemiyorum. En uygun ve en yakın zamanda da olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. Evcen'in ekrana dönüş sinyallerini verdiği mesaj hayranlarını heyecanlandırdı.

