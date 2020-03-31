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  4. Fahriye Evcen'in el dansına Talat Bulut'tan yanıt geldi!

Fahriye Evcen'in el dansına Talat Bulut'tan yanıt geldi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2020 20:23 | Son Güncelleme

Fahriye Evcen’in challenge’ına Talat Bulut da katıldı. Ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

Fahriye Evcen koronavirüs karantina challenge'ları olarak adlandırılan meydan okumalara katılmış ve Ebru Akel'e meydan okumuştu. Oyuncunun yaptığı el hareketleri ise dikkat çekmişti. Fahriye Evcen bu hareketleri yapmak için üç gün çalıştığını belirtmişti.

Fahriye Evcen'in bu videosuna Talat Bulut'tan eğlenceli bir yanıt geldi. Oyuncu bir yandan dans etti, bir yandan da Fahriye Evcen'in hareketleri yaptı. Talat Bulut paylaşımına "Evde kal dediler. Benden selam" notunu yazarak Fahriye Evcen'i etiketledi.

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Anahtar Kelimeler:
Talat Bulut, fahriye evcen,

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
SAPIKLAR ÜLKE İÇİN ÇOK KÖTÜ ÖRNRKLER
dikkat et fahriye..
biz fakirlerde hep zenginlerin evine merak etmişizdir sadece eğlencelerini izleyip kaderimizi bekliyoruz.
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