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Fahriye Evcen oğlu Karan ile görüntülendi! 'Boş günümdü'

21.10.2020 09:21 | Son Güncelleme:
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Fahriye Evcen oğlu Karan ile görüntülendi! 'Boş günümdü'

Oyuncu Fahriye Evcen, önceki akşam oğlu Karan Özçivit ile birlikte Etiler'deki bir kafeden çıkarken objektiflere yansıdı. "Her şey yolunda gidiyor" diyen Evcen, "Biraz Karan'la vakit geçirdim. Boş günümdü" şeklinde konuştu.

Oyuncu Fahriye Evcen, önceki akşam oğlu Karan Özçivit ile birlikte Etiler'deki bir kafeden çıkarken görüntülendi. Karan'ı mekandan kucağında çıkartan Evcen, oğlunu bebek koltuğuna oturtup, kemerini bağlamaya çalıştığı sırada muhabirlerin sorularını yanıtladı. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; "Her şey yolunda gidiyor" diyen Fahriye Evcen, "Biraz Karan'la vakit geçirdim. Boş günümdü. Bugün biraz kısa olsun, lütfen" diye konuştu.

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Karan'ın kamera karşısında konuşması için küçük olduğunu söyleyen Evcen, "Henüz çok küçük, 18 aylık. Öyle bir şeyimiz yok" ifadelerini kullandı.

Oyuncu, eşi Burak Özçivit'in kısa saçlı halini daha çok beğendiğini bir kez daha sözlerine ekledi.

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Projelerle alakalı da konuşan Fahriye Evcen, "Görüşüyoruz ama hala kesin bir şey yok. Olsa mutlaka haberiniz olur" dedikten sonra aracına binerek, hızla oradan uzaklaştı.

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