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Fahriye Evcen paylaştı: "Annelerin hayatı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 20:50 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz aylarda oğlu Karan'ı kucağına alan oyuncu Fahriye Evcen'in sosyal medyadan son paylaştığı fotoğraf takipçilerini şaşırttı.

Fahriye Evcen paylaştı: "Annelerin hayatı"

Fahriye – Burak Özçivit’in bebekleri Nisan ayında dünyaya gelmişti. Çift bebeklerini medyadan sır gibi saklamaya devam ediyor.

Son olarak Instagram'dan bir selfie paylaşan Evcen, bir anda tüm gözleri üzerine çekti. Fahriye Evcen, fotoğrafa "Annelerin hayatı" notunu düştü. Oyuncunun takipçileri ise fotoğrafın altına, "Yüzü şiş duruyor" şeklinde yorumlarda bulundu. Ünlü oyuncunun fotoğrafı kısa sürede 650 binden fazla beğeni aldı.

fahriye

Evcen’in arka plan detayında ise Karan Bebek’in mendilleri ve kıyafetlerinin olduğu görülüyor.


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