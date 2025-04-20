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  4. Geçtiğimiz hafta gözaltına alınmıştı! Rasim Ozan Kütahyalı'dan veda mesajı... Sosyal medya hesabından kendisi duyurdu

Geçtiğimiz hafta gözaltına alınmıştı! Rasim Ozan Kütahyalı'dan veda mesajı... Sosyal medya hesabından kendisi duyurdu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
20.04.2025 18:27
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Geçtiğmiz günlerde dezenformasyon nedeniyle gözaltına alınan ve serbest bırakılan asim Ozan Kütahyalı kariyeriyle ilgili yeni bir karar aldı. Kütahyalı, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla aldığı kararı sevenlerine duyurdu. İşte detaylar...

Geçtiğimiz hafta gözaltına alınmıştı! Rasim Ozan Kütahyalı'dan veda mesajı... Sosyal medya hesabından kendisi duyurdu

Yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı geçtiğimiz haftalarda “CHP’ye kayyum atanıyor” dezenformasyonu nedeniyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. İfade vermesinin ardından Kütahyalı, adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı getirilerek serbest bırakılmıştı.

Yaşanan bu durumun ardından gözlerin çevrildiği Kütahyalı, sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınladı.

RASİM OZAN KÜTAHYALI VEDA KARARI ALDI

rasim-ozan-kutahyali-hakkinda-gozalti-karari-7mue

Her hafta 2 gün Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarında yorumlarda bulunan Rasim Ozan Kütahyalı, bu zor günlerde yıprandığını ve ara vermek istediğini, bu sebeple programa veda ettiğini paylaştı.

İşte Rasim Ozan Kütahyalı'nın paylaştığı veda mesajı:

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Sizlerden bir mola istiyorum ve bir süre televizyon efsanesi Beyaz Futbol programımıza ara vermek istiyorum.

Bir kendime geleyim, bir toparlanayım. Zaten şu an bu gece ekrana çıksam bile sizlerin çok sevdiği, çok eğlendiği ROK performansımı sergilemem mümkün değil. Laf ola beri gele bir koltuğu doldurmak için de koltukta oturmak istemem. Bana bir süre verin sevgili Beyaz Futbol izleyicileri.

Beyaz Futbol’a mola ricamı Osman Gökçek’e de ilettim. Kararıma saygı duydu ve Gökçek beni çok duygulandıran bir konuşma yaptı. Beyaz Futbol ruhuna ve bana yürekten sahip çıkan, çok mert ve içtenlik dolu bir konuşmaydı bu. Yakın tanıyanlar iyi bilir, çok yiğit bir dost ve gerçek bir arkadaştır Osman Gökçek.

Beyaz Futbol sevenlerini, siz izleyicilerimizi çok seviyorum. Can dostum Ertem Şener’i, üstadlarım Ahmet Çakar’ı, Sinan Engin’i, Abdülkerim Durmaz’ı çok seviyorum. Başta üstad Devrim Zengi olmak üzere müthiş çalışkan ve üretici bir kadro olan Beyaz Futbol ekibini çok seviyorum.

Herkesten özür dileyerek, tüm çalışma arkadaşlarımdan, özellikle de Galatasaraylı takımdaşlarımdan, kardeşlerimden ROK olarak bir mola istiyorum.

Beyaz Futbol efsanesi kaldığı yerden yoluna devam ediyor. Ben de bu gece ekran başında olacağım ve Beyaz Futbol izleyeceğim. Siz de sakın bu gece Beyaz Futbol’u kaçırmayın sevgili izleyicilerim.

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Rasim Ozan Kütahyalı son dakika beyaz futbol
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