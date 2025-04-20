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Ölümsüzlüğün sırrını kuru fasulye-pilav örneğiyle anlatan Celal Şengör gündem oldu

Bilim dendiğinde Türkiye'de akla ilk gelen isimlerden biri olan Prof. Dr. Celal Şengör'ün 'ölümsüzlük' açıklaması gündem oldu. "Ölümsüzlüğü bulmanın" çok kolay olduğunu söyleyen Şengör'ün 'kuru fasulye-pilav' örneği şaşırttı. Şengör "Organlara lüzum yok. Sen bir kutudan ibaret olacaksın ama ölümsüz olacaksın" dedi.

Hazar Gönüllü

Sosyal medya Prof. Dr. Celal Şengör'ün 'ölümsüzlük' açıklamalarını konuşuyor. Bilim kurgu filmlerini çağrıştıran bir senaryo çizen Şengör'ün açlık hissiyle ilgili verdiği kuru fasulye-pilav örneği ilgi çekti.

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"ÖLÜMSÜZLÜĞÜ BULMAK ÇOK KOLAY"

Gazeteci Özlem Gürses'in YouTube kanalına konuk olan Şengör "ölümsüzlüğü bulmanın çok kolay olduğunu, beynin bir bilgisayar olduğunu söyleyip "Beyne eşdeğer bir bilgisayar yapıp beynini ona yükleyebilirsem, bitti; ölümsüzsün" dedi.

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"BİLGİSAYAR "CELAL BUGÜN CANIM KURU FASULYE, PİLAV İSTİYOR" DİYECEK"

Açlık hissine değinen Şengör, "Bilgisayar, "Celal bugün canım kuru fasulye, pilav istiyor" diyecek, hemen ben kuru fasulye pilav tadını içeren bir programı yükleyeceğim. Olay çözülecek" diye konuştu.

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"ORGANLARA LÜZUM YOK, KUTUDAN İBARET OLACAKSIN"

Şengör beynin bilgisayara yüklenmesi durumunda organlara gerek olmadığını savunup şöyle devam etti: "Organlar eskimeyecek. Organlara lüzum yok. Sen bir kutudan ibaret olacaksın.Ama ölümsüz olacaksın. Bedenin de olmayacak. Sadece nöro bir varlık olacaksın."

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Anahtar Kelimeler:
kuru fasulye Celal Şengör ölümsüzlük pilav
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