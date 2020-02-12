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Fahriye nineden anlamlı yardım

AMASYA HABERLERİ  | 12.02.2020 13:19 | Son Güncelleme

Amasya’da Fahriye Kızkapan isimli yaşlı kadın, “Bir çuval un da benden” isimli yardım kampanyasına biriktirdiği bin lirayı vererek destek oldu.Amasya İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu başkanlığında düzenlenen “Bir çuval un da benden” yardım kampanyasına yurt içinden ve yurt dışından birçok vatandaş yoğun ilgi göstererek destek verdi.Destek olanlardan biri de biriktirmiş olduğu bin lirayı İl Müftüsü Keşvelioğlu’na teslim eden yaşlı Fahriye Kızkapan’dı.

Fahriye nineden anlamlı yardım

Amasya’da Fahriye Kızkapan isimli yaşlı kadın, “Bir çuval un da benden” isimli yardım kampanyasına biriktirdiği bin lirayı vererek destek oldu.
Amasya İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu başkanlığında düzenlenen “Bir çuval un da benden” yardım kampanyasına yurt içinden ve yurt dışından birçok vatandaş yoğun ilgi göstererek destek verdi.
Destek olanlardan biri de biriktirmiş olduğu bin lirayı İl Müftüsü Keşvelioğlu’na teslim eden yaşlı Fahriye Kızkapan’dı. Bu anlamlı bağışı teslim alan Müftü Keşvelioğlu, Fahriye nineye hassasiyetinden dolayı teşekkür etti.

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