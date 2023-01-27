MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu filmi nerede çekildi, konusu nedir? Bu akşam TV8'de Hint rüzgarı esiyor!

Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu filmi nerede çekildi, konusu nedir? Bu akşam TV8'de Hint rüzgarı esiyor!

27.01.2023 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu filmi bu akşam TV8'de ekranlara gelecek. Hiç tanımadığı babasını bulmaya çalışan gencin hikayesinin anlatıldığı film 2018 yapımı. Fakir filmi yayınlandığı dönemde oldukça ilgi görmüştü. Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu filmi nerede çekildi, konusu nedir? İşte film ile ilgili ayrıntılar...

Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu filmi nerede çekildi, konusu nedir? Bu akşam TV8'de Hint rüzgarı esiyor!

Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu filmi bu akşam izleyiciyle tekrar buluşuyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla seyirciyi ekrana kilitleyecek film TV8'de yayınlanacak. Son dönemde Hint film ve dizileri oldukça revaçta. Hindistan kültürünü merak eden izleyiciler bu film ve diziler aracılığıyla ülke hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Peki Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu filmi nerede çekildi, konusu nedir? İşte detaylar...

BİR HİNT FAKİRİNİN OLAĞANÜSTÜ YOLCULUĞU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Fakir: Bir Hint Fakiri'nin Olağanüstü Yolculuğu, hiç tanımadığı babasını bulmak için yola koyulan Aja'nın maceralarını anlatıyor. Hint Fakiri Aja, annesinin ölümünün ardından yapayalnız kalmıştır. Babasını tanımayan Aja, onu bulmaya karar verir ve bunun için Fransa’ya gider. Babasını bulmak için çıktığı bu yolculuk Aja’nın hiç de düşlediği gibi gitmez.
x1080

Paris’te taksiye binen Aja gitmek istediği yer yerine kendisini şehir dışındaki IKEA’da bulur. Bu sırada da Marie isimli bir kıza aşık olmuştur. Aja, IKEA’da yanlışlıkla bir dolabın içinde kalıp kargolanınca bu sefer de kendisini Avrupa’da başka bir şehirde bulur. Yol boyunca birçok yere savrulan Aja, Paris'e geri dönüp sevdiği kız Marie’ye kavuşup babasını bulabilecek midir?

FAKİR FİLMİ OYUNCU KADROSU

Dhanush/ Ajatashatru "Aja" Lavaş Patel

İçten Singh/ genç Aja

Bérénice Bejo/ Nelly Marnay

Erin Moriarty/ Marie Rivière

Barkhad Abdi / Wiraj

Gérard Jugnot/ Gustave Palourde

Ben Miller/ Memur Smith

Abel Jafri/ Kaptan Fik

Sarah-Jeanne Labrosse/ Gül

Kay Greidanus/ Pieter

Amrutha Sant, Aja'nın annesi Siringh rolünde

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakanlık o paylaşımlar için devreye girdi!Bakanlık o paylaşımlar için devreye girdi!
Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu hayatını kaybetti!Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu hayatını kaybetti!
Sütyen giymedi! İç çamaşırını gösterdiSütyen giymedi! İç çamaşırını gösterdi

En Çok Okunan Haberler

Sancaktepe'de kan donduran olay! 3’ü çocuk 4 kişi ölü bulundu

Sancaktepe'de kan donduran olay! 3’ü çocuk 4 kişi ölü bulundu

Az kalsın frikik veriyordu! Bakın nasıl engel oldu

Az kalsın frikik veriyordu! Bakın nasıl engel oldu

Öpüşmesi olay olmuştu! Seyirci onu istiyor 'Bir daha asla...'

Öpüşmesi olay olmuştu! Seyirci onu istiyor 'Bir daha asla...'

Memur emekli maaşında son dakika gelişmesi! Açıklama yapılmıştı, beklenen gün geldi! Maaş farkı ve ek gösterge ödemesi…

Memur emekli maaşında son dakika gelişmesi! Açıklama yapılmıştı, beklenen gün geldi! Maaş farkı ve ek gösterge ödemesi…

Bursa'da polis memuru ortalığı kana buladı: 4 ölü

Bursa'da polis memuru ortalığı kana buladı: 4 ölü

Muharrem İnce duyurdu! 4. ittifak geliyor...

Muharrem İnce duyurdu! 4. ittifak geliyor...

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.