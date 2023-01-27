Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu filmi nerede çekildi, konusu nedir? Bu akşam TV8'de Hint rüzgarı esiyor!

Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu filmi bu akşam izleyiciyle tekrar buluşuyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla seyirciyi ekrana kilitleyecek film TV8'de yayınlanacak. Son dönemde Hint film ve dizileri oldukça revaçta. Hindistan kültürünü merak eden izleyiciler bu film ve diziler aracılığıyla ülke hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Peki Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu filmi nerede çekildi, konusu nedir? İşte detaylar...

BİR HİNT FAKİRİNİN OLAĞANÜSTÜ YOLCULUĞU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Fakir: Bir Hint Fakiri'nin Olağanüstü Yolculuğu, hiç tanımadığı babasını bulmak için yola koyulan Aja'nın maceralarını anlatıyor. Hint Fakiri Aja, annesinin ölümünün ardından yapayalnız kalmıştır. Babasını tanımayan Aja, onu bulmaya karar verir ve bunun için Fransa’ya gider. Babasını bulmak için çıktığı bu yolculuk Aja’nın hiç de düşlediği gibi gitmez.



Paris’te taksiye binen Aja gitmek istediği yer yerine kendisini şehir dışındaki IKEA’da bulur. Bu sırada da Marie isimli bir kıza aşık olmuştur. Aja, IKEA’da yanlışlıkla bir dolabın içinde kalıp kargolanınca bu sefer de kendisini Avrupa’da başka bir şehirde bulur. Yol boyunca birçok yere savrulan Aja, Paris'e geri dönüp sevdiği kız Marie’ye kavuşup babasını bulabilecek midir?

FAKİR FİLMİ OYUNCU KADROSU

Dhanush/ Ajatashatru "Aja" Lavaş Patel

İçten Singh/ genç Aja

Bérénice Bejo/ Nelly Marnay

Erin Moriarty/ Marie Rivière

Barkhad Abdi / Wiraj

Gérard Jugnot/ Gustave Palourde

Ben Miller/ Memur Smith

Abel Jafri/ Kaptan Fik

Sarah-Jeanne Labrosse/ Gül

Kay Greidanus/ Pieter

Amrutha Sant, Aja'nın annesi Siringh rolünde

