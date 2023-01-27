Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu filmi nerede çekildi, konusu nedir? Bu akşam TV8'de Hint rüzgarı esiyor!

Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu filmi bu akşam izleyiciyle tekrar buluşuyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla seyirciyi ekrana kilitleyecek film TV8'de yayınlanacak. Son dönemde Hint film ve dizileri oldukça revaçta. Hindistan kültürünü merak eden izleyiciler bu film ve diziler aracılığıyla ülke hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Peki Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu filmi nerede çekildi, konusu nedir? İşte detaylar...
Fakir: Bir Hint Fakiri'nin Olağanüstü Yolculuğu, hiç tanımadığı babasını bulmak için yola koyulan Aja'nın maceralarını anlatıyor. Hint Fakiri Aja, annesinin ölümünün ardından yapayalnız kalmıştır. Babasını tanımayan Aja, onu bulmaya karar verir ve bunun için Fransa’ya gider. Babasını bulmak için çıktığı bu yolculuk Aja’nın hiç de düşlediği gibi gitmez.
Paris’te taksiye binen Aja gitmek istediği yer yerine kendisini şehir dışındaki IKEA’da bulur. Bu sırada da Marie isimli bir kıza aşık olmuştur. Aja, IKEA’da yanlışlıkla bir dolabın içinde kalıp kargolanınca bu sefer de kendisini Avrupa’da başka bir şehirde bulur. Yol boyunca birçok yere savrulan Aja, Paris'e geri dönüp sevdiği kız Marie’ye kavuşup babasını bulabilecek midir?
Dhanush/ Ajatashatru "Aja" Lavaş Patel
İçten Singh/ genç Aja
Bérénice Bejo/ Nelly Marnay
Erin Moriarty/ Marie Rivière
Barkhad Abdi / Wiraj
Gérard Jugnot/ Gustave Palourde
Ben Miller/ Memur Smith
Abel Jafri/ Kaptan Fik
Sarah-Jeanne Labrosse/ Gül
Kay Greidanus/ Pieter
Amrutha Sant, Aja'nın annesi Siringh rolünde