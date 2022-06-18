Fakültedekileri öğrenci olduğuna inandıramayan "hoca" eğitimini birincilikle tamamladı

EDİRNE (AA) - HAKAN ŞAHİN - Edirne Trakya Üniversitesinde yaşı nedeniyle fakültedeki diğer öğrencilerin öğretim üyesi sandığı 60 yaşındaki Şerif Aslan heykel bölümünü birincilikle tamamladı.

Aslan yeteneğine de güvenerek 2018 yılında önce YKS'ye girdi ardından aldığı puanla Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi özel yetenek sınavına giren ve emekli ve 1 çocuk babası Aslan, gayretiyle bölümü 4 yılda birincilikle tamamladı.

Mezuniyet töreninde büyük sevinç yaşayan Aslan, sadece arkadaşları ve okul yönetiminin değil, törene katılanların da takdirini topladı.

Aslan yeni hedefini yüksek lisans olarak belirledi.

- "Akademik hayatım dolu dolu geçti"

Aslan, AA muhabirine, başarısının mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yaşı itibarıyla farklı gözle bakılsa da okumaktan ve çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmediğini anlatan Aslan, üniversiteyi de bitirerek birikimlerini sanata dönüştürdüğünü vurguladı.

Sanata ilgisinin üniversite başarısına büyük katkısı olduğunu aktaran Aslan, "Daha öncede resim çizmeye ilgim vardı. Bazı yarışmalarda dereceler almıştım. Sonra hayatıma akademik olarak yön vermeye karar verdim. Üniversitede 4 yıllık bir süreçten sonra okulumu bitirdim. Çok güzel geçti, akademik hayatım dolu dolu geçti. Yeni arkadaşlar edindim. 5. mevsim adeta." dedi.

- "Bir türlü 'hoca' olmadığımı ispatlayamadım"

Aslan, yaş itibarıyla diğer öğrencilerden farklı olduğu için üniversitede kendisini herkesin kendisini öğretim üyesi sandığını, öğrenci olduğuna bir türlü insanları inandıramadığını anlattı.

"Öğrenci kimliğimi göstersem de bana inanmıyorlardı" diyen Aslan, şöyle konuştu:

"Beni her gören, 'Hocam merhaba' yada 'Hocam bir şey sorabilir miyim?' diyordu. Ben talebe olduğumu bir türlü anlatamadım. Yemekhaneye girdiğimde bile ben öğrenci olduğumu söylememe rağmen 'hocam' demekten vazgeçmediler. Bir türlü 'hoca' olmadığımı ispatlayamadım Herhalde öğrenci olduğumu bugün birincilik kürsüsüne çıktığımda ispatladım."

- "Birinci olmam çok önemli değil aslında"

Üniversiteyi birincilikle bitirmesinin çok önemli olmadığını vurgulayan Aslan, severek ve isteyerek yapılan her işte başarının geleceğini söyledi.

Aslında üniversite başarısının çok çalışmak ve azimle ilgili bir şey olduğunu ifade eden Aslan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir işi, bir hayatı seviyorsanız, başarı da bununla orantılı oluyor. Ben güzel sanatları çok seviyorum. 'Sanatsız bir millet var olamaz' ideolojisi bende çok ağır basıyordu. Disiplinli bir şekilde çok çalışarak birinci oldum ama diğer arkadaşlarımda bence güzel sanatları seçmekle bana göre birinci oldular. Şimdi ki hedefim yüksek lisans."

Aslan, tüm öğrencilere hangi yaşta olursa olsunlar mutlaka üniversite okumalarını, o hayatı görmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

