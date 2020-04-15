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Falcao çalışmalarını son sürat sürdürüyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.04.2020 16:54 | Son Güncelleme

Galatasaray’ın Kolombiyalı yıldız futbolcusu Radamel Falcao çalışmalarına devam ediyor.

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Falcao, çalışmalarına son sürat devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle futbola verilen arayı boş geçmeyen Kolombiyalı golcü çalışmalarına evde devam ediyor. Falcao sosyal medya hesabından koşu bandında yaptığı çalışmaları takipçileri ile paylaştı.

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