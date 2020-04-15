Falcao çalışmalarını son sürat sürdürüyor

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Falcao, çalışmalarına son sürat devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle futbola verilen arayı boş geçmeyen Kolombiyalı golcü çalışmalarına evde devam ediyor. Falcao sosyal medya hesabından koşu bandında yaptığı çalışmaları takipçileri ile paylaştı.
Falcao çalışmalarını sürdürüyor— İHA Spor (@iha_spor) April 15, 2020
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız futbolcusu Radamel Falcao, korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını evinde sürdürürken, sosyal medya hesabından koşu bandındaki görüntüleri paylaştı pic.twitter.com/YBAsuwUvyw
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