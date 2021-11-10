Falcao'da sürpriz gelişme! İmzayı atıyor

La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano, golcü futbolcu Radamel Falcao'nun takımdaki geleceği hakkında kararını verdi. İspanyol kulüp yıldız golcünün sözleşmesini 1 sene daha uzatma kararı aldı.
AS'ta yer alan habere göre Rayo Vallecano, Falcao'nun gösterdiği başarılı performansın ardından golcü futbolcuyu 1 sene daha takımda tutmaya karar verdi.
Sezon başında Galatasaray 'dan ayrılıp Rayo Vallecano'ya giden Kolombiyalı yıldız, bu sezon İspanyol ekibinde eski günlerini anımsatarak çıktığı 8 maçta 5 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum