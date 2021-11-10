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Falcao'da sürpriz gelişme! İmzayı atıyor

10.11.2021 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'da forma giyen Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'nun sözleşmesi 1 yıl daha uzatılıyor. 35 yaşındaki futbolcu 1 sene daha İspanyol ekibinde forma giyecek.

Falcao'da sürpriz gelişme! İmzayı atıyor
Radamel Falcao

Radamel Falcao

KOL Kolombiya
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Rayo Vallecano
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La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano, golcü futbolcu Radamel Falcao'nun takımdaki geleceği hakkında kararını verdi. İspanyol kulüp yıldız golcünün sözleşmesini 1 sene daha uzatma kararı aldı.

AS'ta yer alan habere göre Rayo Vallecano, Falcao'nun gösterdiği başarılı performansın ardından golcü futbolcuyu 1 sene daha takımda tutmaya karar verdi.

Sezon başında Galatasaray 'dan ayrılıp Rayo Vallecano'ya giden Kolombiyalı yıldız, bu sezon İspanyol ekibinde eski günlerini anımsatarak çıktığı 8 maçta 5 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Radamel Falcao
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