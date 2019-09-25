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Falcao'dan çılgın rakam! İlk kez F.Bahçe'ye karşı oynayacak

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.09.2019 09:27 | Son Güncelleme

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi çok konuşulacak rakam... Galatasaray formasıyla ilk derbi heyecanını yaşayacak olan Radamel Falcao, Fransa ve İspanya’da çıktığı 30 büyük maçta tam 17 gol attı...

TT Stadı'ndaki dev maç tüm gözler Radamel Falcao'nun üzerinde olacak... Kolombiyalı süper yıldız, Galatasaray formasıyla ilk derbi heyecanını yaşayacak. Falcao hiç kuşkusuz kritik maçta takımının en büyük kozu olacak.

Son 10 yıla damga vuran bir golcü olan Falcao, atmosferi büyük maçları bir başka oynuyor. Yıldız futbolcu, Monaco ve A.Madrid formasıyla ligde 30 kez büyük maça çıktı.

Monaco'da oynarken Nice'e karşı Cote d'azur derbisinde ter döken Falcao, ligin büyük takımlar PSG, Lyon ve Marsilya önünde de oynadı. 23 maçta ağlara 12 gol bıraktı.

MADRİD DERBİSİNDE 2 GOL

Yıldız futbolcu Atletico'da ise Real Madrid derbisinin heyecanını yaşarken, Barcelona önüne de çıktı. Falcao 7 karşılaşmada takımına 5 gollük katkı yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
falcao Galatasaray Fenerbahçe monaco atletico madrid

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