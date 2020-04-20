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Falcao'dan Türk doktora teşekkür

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.04.2020 18:37 | Son Güncelleme

Koronavirüs ile mücadele eden ülkemizde bir doktorun, özel kıyafetinin arkasına Falcao yazmasına Kolombiyalı golcüden yanıt geldi.

Erzurum'da görev yapan Eren isimli doktor'un görüntüleri, Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunan 433 isimi hesapta yayınlandı ve yüz binlerce beğeni aldı.

Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao, Twitter'dan fotoğrafın sahibi doktora; "Bu yaptığın için sana teşekkür ederim Eren. Bu vesileyle hastanelerde çalışan herkese teşekkürlerimi iletiyorum." yanıtı verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray falcao koronavirüs

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