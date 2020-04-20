Falcao'dan Türk doktora teşekkür

Erzurum'da görev yapan Eren isimli doktor'un görüntüleri, Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunan 433 isimi hesapta yayınlandı ve yüz binlerce beğeni aldı.
Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao, Twitter'dan fotoğrafın sahibi doktora; "Bu yaptığın için sana teşekkür ederim Eren. Bu vesileyle hastanelerde çalışan herkese teşekkürlerimi iletiyorum." yanıtı verdi.
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