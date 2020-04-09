SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Falcao, Galatasaray'ın indirim teklifini kabul etmedi

Falcao, Galatasaray'ın indirim teklifini kabul etmedi

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.04.2020 10:23 | Son Güncelleme

Kolombiya'da Galatasaray'ın maçlarını veren kanalın sorumlusu Jaime Para'dan müthiş iddia. Deneyimli gazeteci, "Eğer Galatasaray Yönetimi Falcao'nun ücretinde indirim yapmak konusunda ısrarcı olmazsa, kesin olarak Cimbom'a devam eder. Çünkü Arap ülkelerinden gelen teklifleri kabul etmedi. Ama Galatasaray'ın ücrette indirim teklifini de kabul etmiyor" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs nedeniyle maddi çıkmaza giren G.Saray oyuncularının maaşlarında indirime gitmek için görüşmelere başladı. Bu konuda İspanya’dan flaş bir iddia geldi. Kolombiya’da Falcao’nun maçlarını yayınlayan Win Sports’un Genel Yayın Yönetmeni Jaime Parada, AS’a konuştu. Parada, "Anladığım kadarıyla Falcao, G.Saray’da devam edecek. Falcao devam ediyorsa, biz de maçları yayınlamayı sürdüreceğiz. Ancak yayın bedeli konusunda tekrar pazarlık yapmak durumundayız. Falcao’nun durumu ne zaman netleşirse, biz de o zaman yayın bedeli hakkında tekrar konuşacağız" ifadelerini kullandı.

YILLIK 5 MİLYON GARANTİ

Parada, "Eğer G.Saray Yönetimi Falcao’nun ücretinde indirim yapmak konusunda ısrarcı olmazsa, kesin olarak G.saray’da devam eder. Çünkü Araplar’dan gelen teklifi kabul etmedi. Ama G.Saray’ın ücrette indirim teklifini de kabul etmiyor" diye konuştu. Falcao, G.Saray’dan yıllık 5 milyon euro garanti ücret alıyor. Kolombiyalı golcü bunun 2 milyon eurosunu peşin aldı. Kalan 3 milyon eurosunu ise 10 taksitle alacak. Sarı-Kırmızılı Yönetim, 7 taksitini ödedi. Kalan 3 taksiti ise 30 Nisan, 31 Mayıs, 30 Haziran tarihlerinde ödeyecek.

(AKŞAM)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlüler de yastık akımına uydu! Ünlüler de yastık akımına uydu!
Taburcu olan Terim'den ilk açıklama geldi!Taburcu olan Terim'den ilk açıklama geldi!
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
falcao Spor Toto Süper Lig Galatasaray

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs ne zaman bitecek? Prof. Dr. Kayhan tarih verdi

Koronavirüs ne zaman bitecek? Prof. Dr. Kayhan tarih verdi

Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı: Kanıtlandı

Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı: Kanıtlandı

Alman ekibi transferi resmen duyurdu

Alman ekibi transferi resmen duyurdu

Falcao'dan Galatasaray'a olay yanıt

Falcao'dan Galatasaray'a olay yanıt

Milli futbolcu karantinada

Milli futbolcu karantinada

Cristiano Ronaldo hız kesmiyor

Cristiano Ronaldo hız kesmiyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Terim'in kızı Merve Çetin'den açıklama!

Terim'in kızı Merve Çetin'den açıklama!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Buse Terim'den Fatih Terim'e duygusal sözler! "Nefesim daralıyor"

Buse Terim'den Fatih Terim'e duygusal sözler! "Nefesim daralıyor"

Fatih Terim koronavirüse yakalandı!

Fatih Terim koronavirüse yakalandı!

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Salgın var diye adam ücretinden niye indirim yapsın arkadaş yaa
verin yolu verinn bi fenerli olarak diyorum falcao kim ya... kimmmm
neden etsin para için geldi ???
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fernando Muslera: Fatih Terim'in yardımcısı olmak beni çok gururlandırır

'Fatih Terim'in yardımcısı olmak beni çok gururlandırır'

42 yaşındaki Didier Drogba'dan 45 saniyede 122 mekik!

Drogba'dan 45 saniyede 122 mekik!

Galatasaray'dan koronavirüs salgınıyla mücadelede anlamlı karar

Galatasaray'dan koronavirüs kararı

Falcao, Galatasaray'ın indirim teklifini kabul etmedi

Falcao'dan Galatasaray'a olay yanıt

Fatih Terim’den hayatını kaybeden İtalyan gazeteci için duygusal mesaj!

Fatih Terim'den duygusal mesaj! "Seni özleyeceğiz dostum"

Fatih Terim'den ilk açıklama geldi! ''Bu virüsü kimden aldım bilmiyorum..."

Taburcu olan Terim'den ilk açıklama geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.