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Falcao'nun annesi: Oğlum yüzde 100'ü ile Galatasaray'da

03.03.2021 08:58 | Son Güncelleme:
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Falcao'nun annesi: Oğlum yüzde 100'ü ile Galatasaray'da

Radamel Falcao'nun annesi Carmenza Zarate, oğlunun geleceği ile ilgili konuştu.

Galatasaraylı Radamel Falcao'nun annesi Carmenza Zarate ülkesi Kolombiya'da oğlunun geleceği ile ilgili konuştu.

Zarate oğlu Radamel ile ilgili çıkan transfer dedikodularıyla ilgili "Tanrı bilir" diyerek golcü oyuncunun yüzde yüzü ile Galatasaray'da olduğunu ve bunun dışında çıkan tüm söylentilerin spekülasyon olduğunu belirtti.

ANNE ZARATE'NİN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

"Falcao saygılı bir insandır. Galatasaray'da iyi şeyler yapmak için orada bulunuyor. Gerisi tanrının elinde. Millionaros veya River Plate ya da Amerika'ya gideceğine ilişkin bilinen bir şey yok. Gerçek şu ki Radamel yüzde yüzü ile Galatasaray'da. Gerisi spekülasyon."

(SPORX)


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