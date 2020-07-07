Falcao'nun bir golü 636 bin euro

Sezon başında Galatasaray'a uzun uğraşlar sonunda transfer edilen Radamel Falcao büyük hayal kırıklığı yarattı. Yıldız golcü bu sezon 22 maça çıktı ve toplamda 11 gol kaydetti.

Falcao, aşil tendonu, baldır ve adale sakatlıkları nedeniyle Galatasaray’ın bu sezon oynadığı 39 resmi maçında 17’sinde oynamadı. Tecrübeli forvet, Süper Lig’de 16, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası’nda 3’er maçta görev yaptı.

SADECE FENERBAHÇE'YE...

Falcao ile ilgili dikkat çeken bir başka dikkat çeken olay; büyük maçlardaki performansı... Ligde Trabzonspor ve Medipol Başakşehir’e karşı 2 maçta da oynamayan Kolombiyalı, ilk yarıdaki Beşiktaş derbisinde de forma giymedi. Falcao, Fenerbahçe’ye karşı oynadığı 2 maçta ise 1 gol atabildi.

22 MAÇTA 11 GOL

İmza parası ve bonuslarla birlikte yıllık maliyeti 7 milyon Euro’yu bulan 34 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla sahaya çıktığı 22 karşılaşmada 11 gol attı, 1 asist yaptı.

DEVLER LİGİ DE OLMAZSA...

11 golünün 10’u Süper Lig’de, diğerini Türkiye Kupası’nda Tuzlaspor’a atan Falcao’nun şu an itibarıyla her bir golünün maliyeti 636 bin Euro (4 milyon 897 bin TL). Kolombiyalı futbolcunun bekleneni verememesi Galatasaray’ın üç kulvarda da başarıya ulaşamamasının en büyük sebebi oldu. Sarı kırmızılı takım, yılda ortalama 40 milyon Euro gelir getiren Şampiyonlar Ligi’ne katılma vizesini alamadığı taktirde Falcao’nun elden çıkarılması gündeme gelecek.

İŞTE FALCAO'NUN KAZANCI

1 YILDA: 7 milyon € (54.4 milyon TL)

1 AYDA: 583 bin € (75.7 milyon TL)

1 HAFTADA: 134 bin € (1 milyon 36 bin)

1 GÜNDE: 19 bin 178 € (147.7 bin TL)

1 SAATTE: 799 € (6 bin 152 TL)

1 DAKiKADA: 13.3 € (102 TL) (Sporx)