Her şey kuraya bağlı! Fenerbahçe o takımla eşleşmezse transfer uçağı kalkıyor

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükselmesinin ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler, dünya futbolunun önemli yıldızlarından İngiliz hücum oyuncusu Marcus Rashford'u kadrosuna katmak için harekete geçti.

RASHFORD İÇİN İNGİLTERE'YE GİDİYOR

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer, Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından transfer görüşmelerini sürdürmek üzere İngiltere'nin yolunu tutacak.

Sarı-lacivertli yönetimin, İngiliz yıldızın transfer şartlarını görüşmek ve süreci ilerletmek adına temaslarda bulunacağı belirtildi. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmasının ardından transferde önemli bir hamle yaptığı kaydedildi.

BARCELONA'DA 25 GOLE KATKI

Geride kalan sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçiren Marcus Rashford, İspanyol ekibinin formasını 49 karşılaşmada giydi.

İngiliz yıldız, bu mücadelelerde 14 gol atarken 11 de asist yaparak toplam 25 gole doğrudan katkı sağladı. Fenerbahçe'nin, tecrübeli hücum oyuncusunu kadrosuna katarak hücum hattını güçlendirmeyi hedeflediği ifade edildi.