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Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan taraftarları kızdıran paylaşım

22.01.2021 16:31 | Son Güncelleme:
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Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan taraftarları kızdıran paylaşım

Sık sık sakatlanmasından dolayı Galatasaray'da şu ana kadar beklentileri karşılayamayıp hayal kırıklığı yaratan Radamel Falcao ile ilgili flaş sözler... Falcao'nun eşi Lorelei Taron, ayrılık iddiaları hakkında açıklamalar yaparken, kendilerine gösterilen tepkiye de yanıt verdi. İşte Galatasaraylı Falcao'nun karısı Lorelei Taron'un sözleri...

Galatasaraylı Falcao'nun eşi Lorelei Taron, "Falcao hangi takıma imza atacak?" sorusuna yanıt verirken kendileri hakkında yapılan eleştirelere sert yanıt verdi.

Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sahalardan uzak kalan ve taraftarların eleştirilerine maruz kalan Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, ayrılık iddialarına ve kendilerine gösterilen tepkiye yanıt verirken şu ifadeleri kullandı; ''Türkiye'yi çok seviyorum, harika bir ülke. Türkçe'yi öğrenmedim çünkü böyle bir amacım olmadı, ayrıca çalışacak çok zamanım olmadı. Yine de bazı kolay kelimeleri anlayabiliyorum.''

Eleştirilerin çok üzücü olduğunu ifade eden Lorelei Taron, ''Eleştiriler çok üzücü. İnsanlar işler iyi ya da kötü gitsin eleştirecektir ancak ben olaylara daha geniş bakıyorum. Tanrı'nın bizim için planları vardır ve onun planları hep bizim iyiliğimiz içindir. Yaşanan her şey anlamasak da yararımıza olacaktır.'' dedi.

"ÜZGÜNÜM, BENİM EVİM BURADA"

"Falcao hangi takıma imza atacak?" sorusunu da yanıtlayan Lorelei Taron, "Galatasaray'a" cevabını verdi. Galatasaray taraftarının "Lütfen gidin" mesajına da yanıt veren Lorelei Taron, "Üzgünüm, benim evim burada" dedi.


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