Falcao'nun eşinden olay paylaşım

Radamel Falcao'nun Galatasaray defteri bu kez kapanıyor gibi. Eşi Lorelei Taron, gelen sert tepkiler sonrasında burada kalmak istemediğine dair paylaşımlar yapmıştı. Son olarak açık bir mesaj yolladı.

"BU HAFTA GİDİYORUZ"

Lorelei kişisel Instagram hesabından Falcao ile yaptığı paylaşıma şu notu düştü: Bu hafta sonsuza kadar gidiyoruz. Her zaman Falcao.

9 MİLYON DOLARLIK BOŞLUK

Falcao, bonuslarla ve tüm detaylarla birlikte Galatasaray'a 9 milyon euro maliyetli bir futbolcu. Kolombiyalı'nın ayrılışı yeni transferler için el rahatlatacak.



