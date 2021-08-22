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Falcao'nun eşinden olay paylaşım

22.08.2021 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın 35 yaşındaki Kolombiyalı forveti Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, ayrılık zamanı çok manidar paylaşım yaptı. St.Johnstone maçında yuhalanan Lorelei Taron, "Bu hafta sonsuza kadar gidiyoruz. Her zaman Falcao" notuyla bir hikaye gönderisi attı.

Falcao'nun eşinden olay paylaşım

Radamel Falcao'nun Galatasaray defteri bu kez kapanıyor gibi. Eşi Lorelei Taron, gelen sert tepkiler sonrasında burada kalmak istemediğine dair paylaşımlar yapmıştı. Son olarak açık bir mesaj yolladı.

"BU HAFTA GİDİYORUZ"

Lorelei kişisel Instagram hesabından Falcao ile yaptığı paylaşıma şu notu düştü: Bu hafta sonsuza kadar gidiyoruz. Her zaman Falcao.

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9 MİLYON DOLARLIK BOŞLUK

Falcao, bonuslarla ve tüm detaylarla birlikte Galatasaray'a 9 milyon euro maliyetli bir futbolcu. Kolombiyalı'nın ayrılışı yeni transferler için el rahatlatacak.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Radamel Falcao
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