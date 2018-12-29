Falcao'dan G.Saraylıları heyecanlandıran hareket!

Galatasaray'ın forvet transferinde listesinin ilk sırasında bulunan Radamel Falcao, yaptığı hareketle sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
Monaco'nun Kolombiyalı futbolcusu, Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Fernando Reges'in şampiyonluk kutlaması sırasında çektiği bir fotoğrafı beğendi.
TARAFTARI HEYECANLANDIRAN HAREKET
Falcao'nun Türk Telekom Stadyumu'nda çekilen fotoğrafı beğenmesi Galatasaray taraftarlarını oldukça heyecanlandırırken transfer söylentilerini de güçlendirdi.
Fernando ve Falcao, 2009-2012 yılları arasında Porto'da birlikte forma giymişlerdi.
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