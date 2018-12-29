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Falcao'dan G.Saraylıları heyecanlandıran hareket!

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.12.2018 16:34 | Son Güncelleme

Monaco'nun dünyaca ünlü golcüsü Radamel Falcao bir süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde. Kolombiyalı yıldız eski takım arkadaşı Fernando Reges'in Instagram'da yaptığı Galatasaray paylaşımını beğendi. Bu hareket Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı...

Falcao'dan G.Saraylıları heyecanlandıran hareket!

Galatasaray'ın forvet transferinde listesinin ilk sırasında bulunan Radamel Falcao, yaptığı hareketle sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Monaco'nun Kolombiyalı futbolcusu, Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Fernando Reges'in şampiyonluk kutlaması sırasında çektiği bir fotoğrafı beğendi.

TARAFTARI HEYECANLANDIRAN HAREKET

Falcao'nun Türk Telekom Stadyumu'nda çekilen fotoğrafı beğenmesi Galatasaray taraftarlarını oldukça heyecanlandırırken transfer söylentilerini de güçlendirdi.

Fernando ve Falcao, 2009-2012 yılları arasında Porto'da birlikte forma giymişlerdi.

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Galatasaray fernando falcao

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