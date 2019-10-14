Falcao'nun sezon başında Real Madrid'e önerildiği öne sürüldü

Galatasaray'ın yaz döneminde son günlerde kadrosuna kattığı Radamel Falcao için İspanyol basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Real Madrid de, sezon başında Falcao'nun transferini gündeme aldı.

FALCAO'NUN ŞAMPİYONLAR LİGİ TUTKUSU

Falcao'nun, menajeri Jorge Mendes aracılığıyla Real Madrid'e teklif edildiği öne sürüldü. Kolombiyalı golcünün iki yıl için toplamda 5 milyon euroluk maaş istediği ve hatta bunun ikinci yılda da ödenebileceğini bildirdiği iddia edildi. Real Madrid'in ise Monaco'nun 15 milyon euroluk bonservis bedeli istemesi nedeniyle transfere sıcak yaklaşmadığı ve Luka Jovic'e yöneldiği yazıldı.

Galatasaray, Falcao ile yıllık 5 milyon euro garanti ücret karşılığında 3 senelik sözleşme imzalamıştı. Tecrübeli futbolcu, sarı kırmıızlılarda şu ana kadar çıktığı 5 resmi maçta 1 gol attı.

