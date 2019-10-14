SPOR

Falcao'nun sezon başında Real Madrid'e önerildiği öne sürüldü

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.10.2019 14:29 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan kadrosuna katarak büyük bir sükse yaptığı Kolombiyalı forveti Radamel Falcao hakkında İspanyol basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası ortaya atıldı. Ülkenin haftalık spor dergisi Don Balon, 33 yaşındaki Falcao'nun sezon başında menajeri Jorge Mendes aracılığıyla Real Madrid'le görüştüğünü öne sürdü.

Falcao'nun sezon başında Real Madrid'e önerildiği öne sürüldü

Galatasaray'ın yaz döneminde son günlerde kadrosuna kattığı Radamel Falcao için İspanyol basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Real Madrid de, sezon başında Falcao'nun transferini gündeme aldı.

FALCAO'NUN ŞAMPİYONLAR LİGİ TUTKUSU

Falcao'nun, menajeri Jorge Mendes aracılığıyla Real Madrid'e teklif edildiği öne sürüldü. Kolombiyalı golcünün iki yıl için toplamda 5 milyon euroluk maaş istediği ve hatta bunun ikinci yılda da ödenebileceğini bildirdiği iddia edildi. Real Madrid'in ise Monaco'nun 15 milyon euroluk bonservis bedeli istemesi nedeniyle transfere sıcak yaklaşmadığı ve Luka Jovic'e yöneldiği yazıldı.

Galatasaray, Falcao ile yıllık 5 milyon euro garanti ücret karşılığında 3 senelik sözleşme imzalamıştı. Tecrübeli futbolcu, sarı kırmıızlılarda şu ana kadar çıktığı 5 resmi maçta 1 gol attı.

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Galatasaray falcao real madrid radamel falcao

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