Falcao ücretinin yüzde 65'ini alması halinde Galatasaray'la sözleşmesini feshedecek

Galatasaray, geldiği günden bu yana bir türlü randıman vermeyen ünlü golcü Radamel Falcao'dan kurtulmak için masaya oturdu, Kolombiyalı futbolcu da karşı teklifini sundu.

Bu sezon sadece 8 maçta kendini gösterebilen, son olarak sahaya çıktığı Antalyaspor karşılaşmasında ancak yarım saat forma giyebilen Falcao'nun yine sakatlandığı, geriye dönüşünün 1.5-2 ayı bulabileceği dile getirilmişti. Teknik Direktör Fatih Terim, golcü oyuncuya izin verdiğini belirterek, tedavi için önümüzdeki günlerde İspanya'ya gideceği açıklandı.

ALMASI GEREKEN ÜCRETİN YÜZDE 65'İNİ İSTEDİ

Bu yolculuk öncesinde sarı-kırmızılı yönetim, Falcao ile bir görüşme gerçekleştirdi. Golcü futbolcuya, "Kendine kulüp bul, sözleşmeni feshedelim. Giderken de saha kolaylık gösterelim" önerisinde bulundu.31 Mayıs 2022'ye kadar mukavelesi devam eden sarı-kırmızılı oyuncu, bunu kabul edebileceğini ancak şartlarının bulunduğunu dile getirdi.Yıllık 5 milyon euro garanti paraya oynayan Radamel Falcao, fesihten sonra alması gereken ücretin yüzde 65'inin ödenmesi durumunda Galatasaray ile yollarını ayırabileceğini dile getirdi.