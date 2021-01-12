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Falcao ücretinin yüzde 65'ini alması halinde Galatasaray'la sözleşmesini feshedecek

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.01.2021 18:16 | Son Güncelleme

Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Galatasaray bir yandan transfer çalışmalarına hız verdi. Gündemin ana maddesi ise Falcao. Yönetimin yollarını ayırmayı planladığı Kolombiyalı futbolcu, yönetime sürpriz bir teklifte bulundu. Falcao, G.Saray'dan alması gereken paranın yüzde 65'ini aldığı takdirde sözleşmesini feshedeceğini söyledi.

Falcao ücretinin yüzde 65'ini alması halinde Galatasaray'la sözleşmesini feshedecek

Galatasaray, geldiği günden bu yana bir türlü randıman vermeyen ünlü golcü Radamel Falcao'dan kurtulmak için masaya oturdu, Kolombiyalı futbolcu da karşı teklifini sundu.

Bu sezon sadece 8 maçta kendini gösterebilen, son olarak sahaya çıktığı Antalyaspor karşılaşmasında ancak yarım saat forma giyebilen Falcao'nun yine sakatlandığı, geriye dönüşünün 1.5-2 ayı bulabileceği dile getirilmişti. Teknik Direktör Fatih Terim, golcü oyuncuya izin verdiğini belirterek, tedavi için önümüzdeki günlerde İspanya'ya gideceği açıklandı.

ALMASI GEREKEN ÜCRETİN YÜZDE 65'İNİ İSTEDİ

Bu yolculuk öncesinde sarı-kırmızılı yönetim, Falcao ile bir görüşme gerçekleştirdi. Golcü futbolcuya, "Kendine kulüp bul, sözleşmeni feshedelim. Giderken de saha kolaylık gösterelim" önerisinde bulundu.31 Mayıs 2022'ye kadar mukavelesi devam eden sarı-kırmızılı oyuncu, bunu kabul edebileceğini ancak şartlarının bulunduğunu dile getirdi.Yıllık 5 milyon euro garanti paraya oynayan Radamel Falcao, fesihten sonra alması gereken ücretin yüzde 65'inin ödenmesi durumunda Galatasaray ile yollarını ayırabileceğini dile getirdi.

HENÜZ CEVAP VERİLMEDİ

Yeni transferler için oyuncu gönderme zorunluluğu bulunan Galatasaray'ın, Falcao'nun bu önerisine şu anda bir cevap vermediği öğrenildi.Gönderilmesi gündemde olan Kolombiyalı futbolcu için ABD'de David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami devrede. Öte yandan David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami kulübünde teknik direktörlük koltuğuna İngiltere Kadın Milli Takımı'nın hocası Phil Neville getiriliyor.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
eyyy falcao 1 Fenerbahçe li olarak cinconun hakkını korumaya çalışıyorum bu kerizlerin parasını yedirmeyiz sana bu böyle biline
G.saray da oynamadan yolunu bulacak kaçıncı topçu olacak sayısını unuttum.
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