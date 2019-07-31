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Falcao ve Ahmet Bulut'un paylaşımları Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.07.2019 16:32 | Son Güncelleme

Galatasaray'a transferi an meselesi olan Radamel Falcao, sosyal medyada yaptığı paylaşımla Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Falcao transferini bitirmesi için Galatasaray tarafından görevlendirilen menajer Ahmet Bulut da Fransa'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Falcao ve Ahmet Bulut'un paylaşımları Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde olan Falcao'nun transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor.

FALCAO ANTRENMANDA BÜYÜLEDİ

En son gelen bilgi ise Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao için menajer Ahmet Bulut devreye girmişti. Bulut'un paylaşımı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Ahmet Bulut sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fransa'da bulunduğunu doğruladı.

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BİR PAYLAŞIM DA FALCAO'DAN

Bu olaydan sonra dünyaca ünlü yıldız Falcao kendi Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Kolombiyalı golcünün yaptığı paylaşımda 'Sen de mi aynı şeyi düşünüyorsun?' notu vardı.

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Bu paylaşım da Sarı Kırmızılı taraftarları atağa geçirdi. Binlerce Galatasaray taraftarı Falcao'yu Galatasaray'a çağırdı.

Ayrıca dış basın kaynaklarına göre de, Falcao'da geri sayıma geçen sarı kırmızılıların yıldız ismi bitirmeye en yakın kulüp olduğu ifade edildi.

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Galatasaray falcao ahmet bulut

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