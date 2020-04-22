SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Fali Jimenez, koronavirüs yüzünden futbolu bırakıyor

Fali Jimenez, koronavirüs yüzünden futbolu bırakıyor

İSPANYA HABERLERİ  | 22.04.2020 10:23 | Son Güncelleme

La Liga 2 ekiplerinden Cadiz'de forma giyen Fali Jimenez, koronavirüs sebebiyle futbolu bırakıyor. İspanyol AS Gazetesi'ne açıklama yapan bir dönem Barcelona B takımı forması giyen Fali, "Futbol bana sahip olduğum pek çok şeyi verdi, ancak milyon Euro yaşamdan daha değerli değil. Aşı ya da esaslı bir tedavi bulununcaya kadar futbol oynamayacağım" dedi.

İspanya'da futbol liglerinin Haziran'ın son bölümünde yeniden başlatılması ve yoğun bir program ile bitirilmesi hedefleniyor. Ancak Fali bu koşullarda futbol oynamayacağını, kararını Cadiz başkanı ile konuştuğunu; başkanın kendisine saha çalışmaları ve maçlar başladıktan sonra virüsle enfekte olmayacağını yüzde yüz garanti edemeyeceğini söylediğini dile getirdi.

Valencia kökenli oyuncu, Cadena Ser radyosunda El Larguero programına yaptığı açıklamada ise, "Aşının üç dört ay içerisinde bulunamayacağı söyleniyor. Bu durumda ben aşı bulunana kadar futbolu bırakıyorum. Şu ana kadar futbol bana çok şey kazandırdı. Şampiyonluğa yakınız, şampiyon olduğumuzda La Liga 1'e çıkıp, milyonlar kazanacağız; ama hiçbir zaman para benim için birinci planda olmadı. İki çocuğum, karım ve sevdiklerim var. Sağlık ve yaşam her şeyden önemli" diye konuştu.

26 yaşındaki stoper, hastalığın tamamen önüne geçildikten sonra, maçların seyircili oynanmaya başlanmasının herkes için en iyi yol olduğunu söyledi. Cadiz, La Liga 2'de 56 puanla lider. Racing de Santander'in futbolcusu David Barral da önceki gün benzer bir açıklama yapmış ve İspanya'da artık maçların oynanması, bütün hazırlığın yeni sezon için yapılması gerektiğini söylemiş, bu koşullarda futbol oynamaya sıcak bakmadığın belirtmişti.

(AJANSSPOR)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vaka sayısı koronavirüsü geçti! 4 ayda 38 bin 240 kişide görüldü Vaka sayısı koronavirüsü geçti! 4 ayda 38 bin 240 kişide görüldü
'Maradona ile Messi farklı karakterlere sahip''Maradona ile Messi farklı karakterlere sahip'
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
La Liga 2 Fali Jimenez koronavirüs İspanyol AS Gazetesi

En Çok Okunan Haberler

84 ton malzeme İstanbul Havalimanı'ndan bu gece havalandı

84 ton malzeme İstanbul Havalimanı'ndan bu gece havalandı

Ramazan ayında alınacak koronavirüs tedbirlerine ilişkin genelge

Ramazan ayında alınacak koronavirüs tedbirlerine ilişkin genelge

Abdurrahim Albayrak ikinci kez dolandırıldı

Abdurrahim Albayrak ikinci kez dolandırıldı

Aziz Yıldırım'dan istifa etti

Aziz Yıldırım'dan istifa etti

Beşiktaş'ta şok ayrılık! Sözleşmesini feshetti!

Beşiktaş'ta şok ayrılık! Sözleşmesini feshetti!

Barcelona isim değiştiriyor!

Barcelona isim değiştiriyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Ronaldinho hapishanede şova devam ediyor! | VİDEO

Ronaldinho hapishanede şova devam ediyor! | VİDEO

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Atletico Madrid genç oyuncusunu kaybetti

Atletico Madrid genç oyuncusunu kaybetti

Lionel Messi koronavirüs sebebiyle sakallarını kesti!

Lionel Messi koronavirüs sebebiyle sakallarını kesti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fali Jimenez, koronavirüs yüzünden futbolu bırakıyor

Koronavirüs yüzünden futbolu bırakıyor

Barcelona, stadının ismini değiştirme kararı aldı!

Barcelona isim değiştiriyor!

Aguirre: Maradona ile Messi farklı karakterlere sahip

'Maradona ile Messi farklı karakterlere sahip'

Real Madrid savunmasını güçlendirmek istiyor

Real Madrid savunmasını güçlendirmek istiyor

Sivasspor’dan Barcelona’ya cevap!

Sivasspor’dan Barcelona’ya cevap!

Iniesta'dan Barcelona itirafı: Dönmeyi çok isterim!

Iniesta'dan flaş Barcelona itirafı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.