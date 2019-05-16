Mynet Trend

Fallout 76’ya Battle Royale modu gelebilir

KarıKoca Gaming KarıKoca Gaming
TEKNOLOJİ  | 16.05.2019 13:34 | Son Güncelleme

Fallout 76, Bethesda‘nın başarılı oyunlarından biri olamadı. Hatta ortalamanın oldukça altına düştü ki yaşanan teknik sorunlar bir yana, oyunun kendi içerisinde boşlukta kalması büyük sıkıntılar yarattı. Online oyun piyasasını düşündüğümüzde en popüler türler arasına giren battle royale, Fallout 76’nın yeni sürprizlerinden biri olabilir.

Fallout 76’ya Battle Royale modu gelebilir

Battle royale modunun ortaya çıkacağını belirten kaynak ise Reddit kullanıcısı Gearsthecool. Reddit’in r/fallout76 sub başlığında tartışılan konu, oyunun ses dosyalarında battle royale modunun geleceğiyle alakalı ipuçlarının olduğunu gösteriyor. İçeriğe göre Nuclear Winter, bir battle royale modu olacak ve Vault 51’in içinde gerçekleşecek. Bu konumlanın nedeni ise çeşitli insan deneylerinin yer aldığı mekan olmasından kaynaklanıyor. 

En önemli açıklama ise ses kayıtları. Reddit kullanıcısı, ses dosyalarını oyunun dosyalarından almış ve dinleyebileceği biçime dönüştürmüş. SoundCloud‘a ZAX’ın ses kayıtlarını yükleyen Gearsthecool, sonbahar aylarında oyuna büyük bir güncelleme geleceğini hatırlattı ve öngörülebilir PvP içeriğinin olmayacağı tahminler arasında. 

Şimdilik tüm gözler E3 2019’a çevrilmiş durumda. Bethesda’nın oyunu kendine getirmek için ne gibi planları var bilinmez, ancak battle royale modu için henüz resmi bir açıklama olmadığını hatırlatalım.

Ubisoft’tan Üç Yeni Oyun Duyurusu Yolda

Dünyanın en derinine daldı! Bakın oradan ne çıktıDünyanın en derinine daldı! Bakın oradan ne çıktı
OnePlus 7 Pro DxOMark puanı ile rakiplerine gözdağı veriyorOnePlus 7 Pro DxOMark puanı ile rakiplerine gözdağı veriyor
The Witcher: Enhanced Edition’ı ücretsiz indirinThe Witcher: Enhanced Edition’ı ücretsiz indirin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fallout 76 oyun online oyun

En Çok Okunan Trend Haberler

Kritik uyarı az önce geldi! Aşırı yükselecek

Kritik uyarı az önce geldi! Aşırı yükselecek

Bu araçlardan uzak durun!

Bu araçlardan uzak durun!

Yer: Adana! Utancını çocuğu ile örtmeye çalıştı

Yer: Adana! Utancını çocuğu ile örtmeye çalıştı

Fabrikada korkunç olay! Kolunu makineye kaptırdı

Fabrikada korkunç olay! Kolunu makineye kaptırdı

İlginizi Çekebilir

Müzikle dolu 10 gün

Müzikle dolu 10 gün

Yavaş bilgisayarınızı hızlandırmak için bu haberi mutlaka okuyun

Yavaş bilgisayarınızı hızlandırmak için bu haberi mutlaka okuyun

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
World of Warcraft Classic’in çıkış tarihi duyuruldu

İşte World of Warcraft Classic’in çıkış tarihi

Skull & Bones yine ertelendi

Skull & Bones yine ertelendi

Ubisoft’tan üç yeni oyun duyurusu yolda

Ubisoft’tan üç yeni oyun duyurusu yolda

OnePlus 7 Pro DxOMark puanı ile rakiplerine gözdağı veriyor

OnePlus 7 Pro DxOMark puanı ile rakiplerine gözdağı veriyor

The Witcher: Enhanced Edition’ı ücretsiz indirin

The Witcher: Enhanced Edition’ı ücretsiz indirin

Yurt dışından aldığınız her ürün için yüzde 20 vergi alınacak

Yurt dışından aldığınız her ürün için yüzde 20 vergi alınacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.