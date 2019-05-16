Fallout 76’ya Battle Royale modu gelebilir

Battle royale modunun ortaya çıkacağını belirten kaynak ise Reddit kullanıcısı Gearsthecool. Reddit’in r/fallout76 sub başlığında tartışılan konu, oyunun ses dosyalarında battle royale modunun geleceğiyle alakalı ipuçlarının olduğunu gösteriyor. İçeriğe göre Nuclear Winter, bir battle royale modu olacak ve Vault 51’in içinde gerçekleşecek. Bu konumlanın nedeni ise çeşitli insan deneylerinin yer aldığı mekan olmasından kaynaklanıyor.

En önemli açıklama ise ses kayıtları. Reddit kullanıcısı, ses dosyalarını oyunun dosyalarından almış ve dinleyebileceği biçime dönüştürmüş. SoundCloud‘a ZAX’ın ses kayıtlarını yükleyen Gearsthecool, sonbahar aylarında oyuna büyük bir güncelleme geleceğini hatırlattı ve öngörülebilir PvP içeriğinin olmayacağı tahminler arasında.

Şimdilik tüm gözler E3 2019’a çevrilmiş durumda. Bethesda’nın oyunu kendine getirmek için ne gibi planları var bilinmez, ancak battle royale modu için henüz resmi bir açıklama olmadığını hatırlatalım.

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