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Fanta Fest, 8 yıl aradan sonra yeniden müzikseverlerle buluşacak

06.07.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fanta Fest, 8 yıl aradan sonra yeniden müzikseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - 8 yıl aradan sonra tekrar düzenlenen Fanta Fest, 10 şehirde genç müzikseverleri ağırlayacak.

Ankara'da 18 Ağustos'ta başlayacak olan festival, yaklaşık bir ay boyunca Samsun'dan Antalya'ya, İzmir'den Şanlıurfa'ya toplam 10 şehre konuk olacak.

Festivalde, pop müzik alanında son dönemin sevilen isimleri arasında gösterilen Edis ile Gazapizm beğenilen şarkılarını sevenleri için seslendirecek.

Fanta Fest, 21 Ağustos'ta Samsun'da, 23 Ağustos'ta Kayseri'de, 25 Ağustos'ta Malatya'da, 27 Ağustos'ta Şanlıurfa'da, 29 Ağustos'ta Adana'da, 2 Eylül'de Antalya'da, 5 Eylül'de İzmir'de, 7 Eylül'de Bursa'da ve 10 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

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