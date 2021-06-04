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  4. Farah Zeynep Abdullah'ı kızdıran iddia! Yanıtı sosyal medyayı salladı

Farah Zeynep Abdullah'ı kızdıran iddia! Yanıtı sosyal medyayı salladı

04.06.2021 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılacağı iddia edilen Farah Zeynep Abdullah sonunda çileden çıktı. TRT ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılacağı iddia edilen Farah Zeynep Abdullah kendisi hakkında iddialarda bulunun gazeteci Birsen Altuntaş'a yanıtıyla olay oldu.

Farah Zeynep Abdullah'ı kızdıran iddia! Yanıtı sosyal medyayı salladı

TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar ile başrolü paylaşan Farah Zeynep Abdullah'ın, sezon finaline kısa bir süre kala diziden ayrılarak yeni projelerde yer alacağı iddiası, dizi kulislerini hareketlendirmişti.

Dizide İnci karakterini canlandıran Farah Abdullah'ın ayrılık iddiaları gündem olunca, ünlü oyuncudan hayranlarını hem sevindiren hem de şaşırtan bir çıkış geldi.

Farah Zeynep Abdullah, gazeteci Birsen Altuntaş'ın Twitter'da gündeme getirdiği ayrılık iddialarına olay bir yanıt verdi. Ünlü oyuncu, Altuntaş'ın "Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldı. Yeni iş tekliflerini değerlendiriyor" iddiasına "Yoo" mesajıyla karşılık verdi. Ancak gazeteci iddiasında ısrar edince ilginç bir diyalog ortaya çıktı.

Ekran Alıntısı

Altuntaş'ın "Yoo mu? İş görüşmesi yapan dublörün o zaman" deyince Abdullah "Süper şaka" dedi. Bunun üzerine "Her şakanın altında bir gerçek yatar atasözümüz de mevcut Farahçığım" yanıtıyla karşılaşan ünlü oyuncu bu yanıta "Hor şokonon oltondo bor gorçok yotor otosozonomoz do movcot Fohoçoğom" şeklinde karşılık verdi.

Ünlü oyuncu daha sonra ise Ezhel'in Lolo şarkısını paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi Ezgi Mola Farah Zeynep Abdullah
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Farah cığım biraz saçmalıyor musun son zamanlarda yoksa her zamanki halin mi?

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