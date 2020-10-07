Farkında bile değiliz ama her yüzeyi kağıt havluyla silmek...

Mutfağınızda yıllardır yanlış yapıyor olabileceğiniz şeyler hakkında birkaç bilgi topladık. Durumu nasıl iyileştirebileceğimizi görelim!
Kağıt havluların, örneğin cam veya vernikli ahşap mutfak tezgahları ve masaları gibi her yüzeyi silmek için uygun olmadığı ortaya çıktı. Kağıt havlular aşındırıcı olabilir, bu nedenle bu hassas yüzeylerde çizik bırakma riski vardır. Bunun yerine hiçbir şeye zarar vermeyecek yumuşak bir bez kullanabilirsiniz.
Çoğumuzun yaptığı yaygın bir hata, tüm bıçakları aynı çekmeceye koymaktır. Çekmece defalarca açılıp kapatıldıkça bıçakları birbirleriyle sürekli çarpışır ve erken hasar görmelerine yol açacaktır. Bunun yerine, bıçaklarınızı bir bıçak bloğunda saklamayı veya her bıçağı kendilerine herhangi bir zarar gelmesini önleyebilecek bir şeyle kaplamayı düşünebilirsiniz.
Granit ve mermer tezgahlar, taş yer karoları, metal yüzeyler veya parke zeminler gibi şeyleri sirke ile ovalamaktan kaçınmalısınız. Bu sıvı oldukça asidiktir ve bu yüzeyleri normalden çok daha hızlı aşındırır. Bu arada mikrodalgayı, bulaşık makinenizi, buzdolabınızı, lavabonuzu ve musluklarınızı temizlemeniz güvenlidir.
Kapağı kapalı bir blender kabındaki sıcak sıvılar veya yiyecekler tehlikeli olabilir. Sıvı genişleyebilir ve ürünlerin sıcaklığı buhar oluşturarak kabın içinde çok fazla basınca neden olur. Bir noktada, bu kap patlayabilir ve sadece mutfağa zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda yanıklara da neden olabilir.
Bu, sağlığınızı doğrudan etkiler. Etinizi iyice yıkamak, üzerinde olabilecek bakterileri öldürmez. Bunun yerine, onu yıkayacak ve başka bir yere yayılmasını sağlayacaksınız. Örneğin lavabonuzda, tezgahlarınızda, masalarınızda vb. Bu hasta olma riskinizi artırır. Tavanızdan veya fırından gelen ısı, bakterilerden kurtulmak için fazlasıyla yeterlidir. Yani eti yıkamayın.
Bu kesme tahtasının yüzeyi o kadar yoğun ve ağırdır ki, bir bıçak ona çarptığında kısa sürede matlaşır. Her zaman bıçaklarınıza daha nazik davranacak bir şey seçmelisiniz. Piyasada pek çok farklı seçenek bulunmaktadır.
Mutfağınızdaki dolaplar boyanmış veya verniklenmişse, temizliğin özenle yapılması gerektiğini daima unutmayın. Çamaşır suyu oldukça agresif bir sıvıdır ve bu şekilde kullanarak yüzeye zarar verme riskiniz vardır. Bunun yerine yumuşak bir bez ve ılık su ile yumuşak bir sabun kullanmayı deneyebilirsiniz.
Bulaşık makinesinde yıkanabilen birkaç ahşap eşya vardır, ancak çoğu değildir. Örneğin, tahta kaşıklarınızı, tabaklarınızı veya kesme tahtalarınızı makinede yıkamaktan kaçınmalısınız. İşlem sırasında su çok yüksek sıcaklıklara ulaşır. Bu, malzemeyi yok edebilir ve çatlaklara, eğrilmelere ve renk bozulmalarına neden olabilir.
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