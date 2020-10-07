Farkında bile değiliz ama her yüzeyi kağıt havluyla silmek...

Mutfağınızda yıllardır yanlış yapıyor olabileceğiniz şeyler hakkında birkaç bilgi topladık. Durumu nasıl iyileştirebileceğimizi görelim!

HER YÜZEY İÇİN KAĞIT HAVLU KULLANMAK

Kağıt havluların, örneğin cam veya vernikli ahşap mutfak tezgahları ve masaları gibi her yüzeyi silmek için uygun olmadığı ortaya çıktı. Kağıt havlular aşındırıcı olabilir, bu nedenle bu hassas yüzeylerde çizik bırakma riski vardır. Bunun yerine hiçbir şeye zarar vermeyecek yumuşak bir bez kullanabilirsiniz.

BIÇAKLARIN KOLAY AŞINMASI

Çoğumuzun yaptığı yaygın bir hata, tüm bıçakları aynı çekmeceye koymaktır. Çekmece defalarca açılıp kapatıldıkça bıçakları birbirleriyle sürekli çarpışır ve erken hasar görmelerine yol açacaktır. Bunun yerine, bıçaklarınızı bir bıçak bloğunda saklamayı veya her bıçağı kendilerine herhangi bir zarar gelmesini önleyebilecek bir şeyle kaplamayı düşünebilirsiniz.

HER ŞEYİ TEMİZLEMEK İÇİN SİRKE KULLANMAK

Granit ve mermer tezgahlar, taş yer karoları, metal yüzeyler veya parke zeminler gibi şeyleri sirke ile ovalamaktan kaçınmalısınız. Bu sıvı oldukça asidiktir ve bu yüzeyleri normalden çok daha hızlı aşındırır. Bu arada mikrodalgayı, bulaşık makinenizi, buzdolabınızı, lavabonuzu ve musluklarınızı temizlemeniz güvenlidir.